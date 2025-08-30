很多女生沒噴香水「身上仍香香的」　網曝小祕訣：國小就被說香

▲怎麼成為香香的女生？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

怎麼樣才能成為「香香女生」？近日有女網友發文表示，她走在路上，常會聞到一些女生身上的淡淡香氣，讓她也想如此，但因為她不習慣使用香水，所以想知道是不是有其他方式能讓身上香香的，大家平常是怎麼維持身上的香味？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「怎麼成為香香女生？」為標題發文，提到自己不喜歡噴香水，因為無論選哪一款，都容易暈香。她也聽說有人會用體香劑或止汗劑，但由於自己腋下並不常有異味，所以不知道是否需要特別養成使用體香劑或止汗劑的習慣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著表示，也有人建議在洗衣時加入香氛豆，但她也擔心這類產品會不會同樣讓人暈香，因此她便想請大家推薦適合的方法，想知道「香香女生」們維持身上香味的祕訣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「女生很容易香香的，因為女生用的東西都很香」、「我一直都不覺得自己有味道，但朋友都會說我香香的，我猜應該洗髮精、髮油、衣櫃香氛包都有淡淡的味道，混在一起就變成了特殊的香味」、「從國小就很常被說很香，主要是洗浴用品以及衣服還有床具，身上跟床的香味會混在一起，床香香的你也會香香的」、「擦乳液或是平常洗髮精、沐浴乳、護髮油都可以，有擦護手霜習慣的話，也會香香的」。

也有網友表示，「吃的東西也很重要，外在內在保養都要注重」、「出門前洗澡（洗頭）保證一定讚」、「會暈香就用精油，或是在空間放香薰或是放衣櫃也可以，久而久之香味被養出來了」。