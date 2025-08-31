嘉義市大同國小附幼迎新活動　航海冒險歡樂迎新

▲嘉市大同國小附幼迎新活動-「長大冒險之旅～長大真好」開啟歡樂的學習旅程 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓幼兒也能歡喜迎接嶄新的校園生活，嘉義市大同國小特別為幼兒園新生舉辦一場充滿歡笑與祝福的迎新活動─「長大冒險之旅～長大真好」。活動以航海冒險為主題，孩子們成為小小探險家，勇敢啟航，在學習的海洋中展開探索之旅。黃敏惠市長認為幼兒園是孩子第一個學習階段，期待每個孩子都能在校園中擁有精彩快樂的回憶。

大同國小楊宗明校長表示，本次幼兒園新生活動設計五大關卡，結合「生活自理」、「探索挑戰」與「夢想啟航」，關卡包括：小小上學家（認識校園環境與人事物）、彩虹礁運動挑戰（健康自信）、閱讀小偵探（圖像辨識）、整理小高手（歸類練習）及拼圖夢想家（邏輯思考）。孩子們就像海賊王一樣，在海洋冒險地圖中完成每個挑戰，從中學習自理、合作與勇氣。

除了迎新挑戰關卡，園方更用心準備六份充滿寓意的迎新禮物，送給孩子們滿滿的祝福。幼兒園李紫瑜主任表示，乖乖象徵「乖乖長大」、蘋果汁寓意「平平安安」、手帕與手帕夾代表「健健康康」、姓名吊飾祝福「快樂上學」、氣球棒帶來「勇氣自信」、青蔥蘇打餅則期許孩子「聰明勤學」；這些充滿祝福的禮物同時也是幼兒園孩子的生活必需品。

活動當天，大同國小楊宗明校長與家長會長陳俊昇特別穿上充滿海洋風格的服裝，代表著船長帶領幼兒們啟航，營造出鮮明的冒險氛圍，也象徵師長與家長將一同守護、陪伴孩子，在成長的旅途中穩健前行。