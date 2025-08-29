藍湖颱風估明天生成　後天熱帶雲系接近2地水氣增

▲熱帶性低氣壓TD17預計明天登陸中南半島，並增強為颱風「藍湖」。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD17預計明天登陸中南半島，並增強為颱風「藍湖」，對台灣無影響，但菲律賓附近的雲系後天將接近台灣，台東、恆春半島雨勢增多。另外，下周菲律賓東方還有熱帶系統發展，預計北上往琉球海域前進。

中央氣象署科長劉宇其指出，菲律賓到南海目前是一個大低壓帶，其中已經陸續有些熱帶系統發展起來，位於台灣的西南方約1000公里的外海為熱帶性低氣壓TD17，未來持續往西前進，對台灣沒有直接影響，但預計明天登陸中南半島時，可能發展成下一個颱風。

他也說，菲律賓附近的雲系預計明天晚間到周日稍微接近台灣南部外海，因此周日至周一台東、恆春半島雨勢稍多。菲律賓東方目前都還是一個低壓區，預計在下周陸續還會有一些熱帶系統發展起來，首先在菲律賓東方可能會先有一個熱帶系統發展 ，逐漸往琉球海域北上，暫時不會接近台灣。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，目前台灣上空雲量非常少，今天多數地方天氣穩定，西半部都有35度、36度高溫出現。目前最高溫出現在桃園蘆竹有38.4度，新北市及台北市也都有接近37度、38度高溫。

他指出，明天雙北一帶高溫還是相當明顯，因為環境偏東風，花東及恆春半島有明顯陣雨，午後山區也有陣雨發展。周日前後南邊水氣稍微增加，周日至周一在台東、恆春半島陣雨也會明顯起來，清晨中南部沿海也有零星陣雨。

溫度方面，劉宇其表示，明天雙北地區、中南部內陸地區會持續發布高溫燈號，新北市五股會來到38度高溫，也不排除在台北市局部地區有37、38度高溫出現。

