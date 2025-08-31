員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉弊案遭搜索屆滿一年，黨主席黃國昌30日帶領支持者舉行「司法改革公民走讀」活動，過程中與警方爆發激烈推擠，引發「是否勒頸員警」的爭議畫面。現場畫面與截圖在網路上瘋傳，民眾黨聲稱警方嘴型是「燦笑」，綠營則指畫面是AI生成。





▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）



根據民眾黨直播畫面，中午12時10分54秒，黃國昌左手繞過一名員警頸部前方，並同時夾住了另一名員警的右手臂。11分07秒，後方員警將手臂抽出，但黃國昌右手仍緊握麥克風、繞過並扣在前方員警的頸部前。至11分12秒，被指遭「勒頸」的員警用手拍打黃國昌的左手臂，並張嘴說話，示意黃國昌鬆手；然而此時員警嘴型變化也被截圖，遭白營指稱露出「笑容」；綠營針對該截圖，反駁畫面是AI合成。

▲黃國昌「走讀」活動，被警方以涉嫌違法報北檢偵辦。（圖／記者林敬旻攝）



接著在11分15秒，現場群眾推擠加劇，黃國昌與員警均受波及，員警趁勢撥開其黃的左手。不過，由於鏡頭當時一度被人遮住，無法完整拍攝手部移動過程，但在11分20秒的畫面中，黃國昌的左手已不再靠近員警頸部。

台北市警察局中正一分局表示，黃國昌在申請路權遭「否准」後，仍和與會民眾以「走讀」方式前往總統官邸，因申請路段為集會遊行禁制區，依法不得核准。警方表示，黃國昌等人後續還與警方發生拉扯情況，涉違反集遊法、破壞阻材並推擠員警等違法行為，將報北檢偵辦。