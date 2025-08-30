　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走讀變走鐘！　綠議員轟黃國昌踐踏員警：為政黨利益殘害法治

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨選在今（30日）柯文哲住家與該黨中央黨部遭檢廉搜索一周年之際舉行走讀活動，不料，民眾黨主席黃國昌在活動中，率領小草包圍總統官邸周遭，並與執勤員警發生衝突。對此，民進黨北市議員顏若芳開轟，為政黨利益殘害法治，而議員簡舒培也發文痛批，民眾黨為替柯文哲洗白，公然踐踏基層員警。

顏若芳表示，今天黃國昌自稱率千名小草到愛國西路「走讀」，卻未成功申請集會遊行，現場發生衝突，黃國昌甚至在現場頻頻出言挑釁警方，還不准員警微笑、出手鎖喉員警。

顏若芳開轟，一個自居務實、理性的政黨，如今被黃國昌帶成黑道堂口，鼓動現場民眾衝撞警方，做賊喊抓賊，可恥到不可思議，經瞭解，這次的衝突已造成1名員警送醫，7名員警擦撞傷。

此外，顏若芳指出，今年4月，台北市長蔣萬安為了挺國民黨死亡連署，竟帶頭至北檢前違法集會，還自我感覺良好，如今，民眾黨主席黃國昌有樣學樣，率眾違法衝撞警察，讓台北市的警察受傷，蔣萬安身為市長，卻悶不吭聲，對基層員警受傷置若罔聞。

顏若芳質疑，難道現在台北市淪為法外之地了嗎？為了政治鬥爭、為了政黨利益，可以殘害法治與民主，藍白陣營在台北，什麼時候有犯法的免死金牌了？

顏若芳說，她要感謝所有在日曬下仍堅持嚴正執法的員警同仁，同時，也要奉勸所有小草們回頭是岸，即便對政府不滿，也不應訴諸於暴力、違法的行徑，否則民眾黨將與黑幫無異，千萬不要自甘墮落成黃國昌的白衛兵。

▲民進黨台北市議員簡舒培受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培受訪。（資料照／記者陳家豪攝）

然而簡舒培也發文表示，民眾黨打著「司法改革」的旗號，實則為了替在市長室收錢的柯文哲洗白，發動違法集會、挑釁執法，甚至公然踐踏基層員警的尊嚴與人權。

簡舒培直指，民眾黨把警察當作「人體舞台」，不僅黃國昌用手勒住警察脖子，踐踏法治底線，民眾黨議員參選人還倒在員警頭上、肩上做「人體衝浪」，把執勤警察當表演道具。

簡舒培痛斥，包括現任民眾黨議員駕著宣傳車衝撞拒馬，衝關不成還反咬警方「妨礙交通」，支持者翻越拒馬、推擠警力，導致員警中暑倒地送醫，這根本不是訴求改革，而是蓄意製造衝突。

至於黃國昌率小草高喊「還我路權」的部分，簡舒培透露，這場活動根本未依法申請路權，完全違法，帶頭衝進集會禁制區，釀成混亂，卻把責任全推給警察，還公然出手攻擊、羞辱執勤員警。

簡舒培感慨，在民眾黨支持者失控推擠下，現場有警察中暑倒地，但黃國昌只顧著替身體不適的陳佩琪叫救護車，對倒下的基層警察視若無睹，這種選擇性的人權與冷血的政治算計，是民主社會的毒瘤。

簡舒培接著狠批，當警察被推、被罵、被踩，身為台北市最高治安首長的蔣萬安，竟一言不發，不敢譴責民眾黨，是因為怕黃國昌，還是因為根本不在乎第一線同仁的傷痛？

最後，簡舒培表示，民眾黨今天在街頭所做的一切，不是為爭取改革，而是為了替涉貪的柯文哲造勢，用違法煽動換聲量，犧牲的卻是執法人員的尊嚴，台灣民主社會的制度底線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝
女星為愛放棄出道「卻負債千萬還離婚」被江蕙激勵
28歲酒店妹水腫臉發黑　洗腎過一生
警要辦黃國昌了！　衝突8警受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨批走讀活動攻擊員警　民眾黨斥抹黑：完全悖離事實

萬華東園少棒奪世界冠軍　綠委包車送鄉親接機

石崇良幫呂建德緩頰　北市再嗆：部長同意次長造謠？

走讀變走鐘！　綠議員轟黃國昌踐踏員警：為政黨利益殘害法治

新版財劃法計算有誤差卓揆邀地方討論　蔣萬安樂見

新版財劃法出包？有計算誤差　卓榮泰：事後補救讓計算更公平

美參院軍委會主席維克會晤顧立雄　強調美國會重視台安全立場

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

王淨飯撒結束...一秒變臉

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

民進黨批走讀活動攻擊員警　民眾黨斥抹黑：完全悖離事實

萬華東園少棒奪世界冠軍　綠委包車送鄉親接機

石崇良幫呂建德緩頰　北市再嗆：部長同意次長造謠？

走讀變走鐘！　綠議員轟黃國昌踐踏員警：為政黨利益殘害法治

新版財劃法計算有誤差卓揆邀地方討論　蔣萬安樂見

新版財劃法出包？有計算誤差　卓榮泰：事後補救讓計算更公平

美參院軍委會主席維克會晤顧立雄　強調美國會重視台安全立場

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

爵士樂結合美食　東海藝術街湧現人潮

青春尬舞也防騙！　台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

一來吃飽又拿錢！清潔員做一半「6000元喊到2萬」　他報警傻眼了

新生女嬰喪命！　大阪小情侶「不敢告訴家人」塞垃圾袋打結悶死

謝爾頓肩傷「生涯最痛」退賽　馬納里諾生涯首度闖進美網16強

30多年前埋下！黛安娜王妃「時空膠囊」意外提前公開　內容物曝光

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝

林千又甜曬婚紗照「尪難得摘墨鏡」　依偎放閃：終於幸福了

台南後壁自小客車自撞起火！　2人受傷送醫

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

政治熱門新聞

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

普發1萬　最快「這個月」拿到

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多熱門

相關新聞

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

民眾黨走讀變調包圍官邸？　律師批黃國昌：「非法聚眾」民主之恥

民眾黨前主席柯文哲住家遭檢廉搜索今（30日）滿一周年，民眾黨則舉辦走讀活動聲援柯文哲，然而，卻演變成小草與警方在總統官邸周遭爆發衝突的局面。對此，律師黃帝穎痛批，全球民主國家，沒有政黨會聚眾干預司法個案，這是最基本的民主素養與法治分際，可見民眾黨、黃國昌簡直民主之恥。

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

關鍵字：

黃國昌小草官邸柯文哲顏若芳簡舒培

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

普發1萬　最快「這個月」拿到

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面