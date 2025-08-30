走讀變走鐘！　綠議員轟黃國昌踐踏員警：為政黨利益殘害法治

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨選在今（30日）柯文哲住家與該黨中央黨部遭檢廉搜索一周年之際舉行走讀活動，不料，民眾黨主席黃國昌在活動中，率領小草包圍總統官邸周遭，並與執勤員警發生衝突。對此，民進黨北市議員顏若芳開轟，為政黨利益殘害法治，而議員簡舒培也發文痛批，民眾黨為替柯文哲洗白，公然踐踏基層員警。

顏若芳表示，今天黃國昌自稱率千名小草到愛國西路「走讀」，卻未成功申請集會遊行，現場發生衝突，黃國昌甚至在現場頻頻出言挑釁警方，還不准員警微笑、出手鎖喉員警。

顏若芳開轟，一個自居務實、理性的政黨，如今被黃國昌帶成黑道堂口，鼓動現場民眾衝撞警方，做賊喊抓賊，可恥到不可思議，經瞭解，這次的衝突已造成1名員警送醫，7名員警擦撞傷。

此外，顏若芳指出，今年4月，台北市長蔣萬安為了挺國民黨死亡連署，竟帶頭至北檢前違法集會，還自我感覺良好，如今，民眾黨主席黃國昌有樣學樣，率眾違法衝撞警察，讓台北市的警察受傷，蔣萬安身為市長，卻悶不吭聲，對基層員警受傷置若罔聞。

顏若芳質疑，難道現在台北市淪為法外之地了嗎？為了政治鬥爭、為了政黨利益，可以殘害法治與民主，藍白陣營在台北，什麼時候有犯法的免死金牌了？

顏若芳說，她要感謝所有在日曬下仍堅持嚴正執法的員警同仁，同時，也要奉勸所有小草們回頭是岸，即便對政府不滿，也不應訴諸於暴力、違法的行徑，否則民眾黨將與黑幫無異，千萬不要自甘墮落成黃國昌的白衛兵。

▲民進黨台北市議員簡舒培受訪。（資料照／記者陳家豪攝）

然而簡舒培也發文表示，民眾黨打著「司法改革」的旗號，實則為了替在市長室收錢的柯文哲洗白，發動違法集會、挑釁執法，甚至公然踐踏基層員警的尊嚴與人權。

簡舒培直指，民眾黨把警察當作「人體舞台」，不僅黃國昌用手勒住警察脖子，踐踏法治底線，民眾黨議員參選人還倒在員警頭上、肩上做「人體衝浪」，把執勤警察當表演道具。

簡舒培痛斥，包括現任民眾黨議員駕著宣傳車衝撞拒馬，衝關不成還反咬警方「妨礙交通」，支持者翻越拒馬、推擠警力，導致員警中暑倒地送醫，這根本不是訴求改革，而是蓄意製造衝突。

至於黃國昌率小草高喊「還我路權」的部分，簡舒培透露，這場活動根本未依法申請路權，完全違法，帶頭衝進集會禁制區，釀成混亂，卻把責任全推給警察，還公然出手攻擊、羞辱執勤員警。

簡舒培感慨，在民眾黨支持者失控推擠下，現場有警察中暑倒地，但黃國昌只顧著替身體不適的陳佩琪叫救護車，對倒下的基層警察視若無睹，這種選擇性的人權與冷血的政治算計，是民主社會的毒瘤。

簡舒培接著狠批，當警察被推、被罵、被踩，身為台北市最高治安首長的蔣萬安，竟一言不發，不敢譴責民眾黨，是因為怕黃國昌，還是因為根本不在乎第一線同仁的傷痛？

最後，簡舒培表示，民眾黨今天在街頭所做的一切，不是為爭取改革，而是為了替涉貪的柯文哲造勢，用違法煽動換聲量，犧牲的卻是執法人員的尊嚴，台灣民主社會的制度底線。