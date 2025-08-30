黃國昌號召「走讀」爆衝突8警受傷　警：將依《集遊法》偵辦

▲民眾黨走讀爆發推擠衝突，導致8名警員受傷。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召「小草」上街走讀，申請湖口街路權被北市警局中正二分局否准，今（30日）上午7時許，號召群眾在捷運中正紀念堂五號出口集合，徒步前往總統府官邸，但因為該處為禁制區，所以依法不得核准，現場爆發民眾與維安警力發生推擠衝突，期間造成8名警員受傷，其中一名女警還昏厥送醫。

警方指出，30日7時許，民眾黨主席黃國昌號召近千名群眾於國家戲劇院前廣場聚集，並由黃國昌指揮集體行進，步行至中山南路與愛國西路口西南角後即停滯不前，欲沿愛國西路南側人行道進入管制區。

▲柯媽媽也參與民眾黨走讀活動。（圖／記者林敬旻攝）

過程中黃國昌持續發表演說，並不斷鼓動民眾前進、推擠員警及阻材，進而攀越阻材，已違反集會遊行法等相關規定，集會期間造成8名員警受傷，信義分局六張犁派出所許姓女警昏厥送醫，經北市警局局長李西河於30日14時30分許前往慰問，目前已無大礙。

北市警局中正一分局分局長陳瑞基依法舉牌警告1次、命令解散2次及制止4次，有效防止民眾侵入管制區。針對黃國昌等人涉嫌違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等違法行為，北市警局中正一分局也全程蒐證，交由台北地檢署檢察官指揮偵辦。