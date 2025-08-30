　
政治

民進黨批走讀活動攻擊員警　民眾黨斥抹黑：完全悖離事實

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（30日）舉辦走讀活動，擬計畫走到總統官邸前表達訴求，但因路權申請未獲核准，現場遭警力攔阻，一度爆發推擠衝突。民眾黨發言人張彤批評，民進黨早已忘了當年黨內前輩如何在街頭上流血流汗、爭取民主自由，更背棄廢除集遊惡法之承諾，真正該被嚴厲譴責的不是公民，而是漠視民意、侵害人權的賴清德政府。

今天是前民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，雖未成功申請路權，民眾黨仍在中正紀念堂集合舉行走讀活動，計劃走到總統官邸前表達訴求，但在愛國西路、中山南路口就被警方攔下，雙方展開對峙。

到了中午11點多時，情緒激動的小草推翻警方路障，擠進維安警力前，現場發生激烈推擠衝突，多位員警掛彩。民進黨發言人吳崢指出，民眾黨對秩序與法治嚴重蔑視，若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。

張彤則強調，上千人頂著烈日自發性參與這場公民走讀，就是要在8月30日這天凸顯司法檢調淪為掌權者打壓異己的鷹犬，成為司法迫害的利器。然而，賴總統不僅不謙卑傾聽民意，反而用警力、拒馬和蛇籠，違法剝奪公民自由行走的權利，動用國家機器，大規模封鎖公共空間，只為了讓躲在官邸的賴清德聽不見人民的聲音，想繼續掩蓋司法不公不義，為其粉飾太平，令人不齒。

張彤進一步說明，在走讀活動全程直播的情況下，民進黨竟然還傾盡全黨之力誣指民眾黨攻擊執法人員，完全悖離事實，只為抹黑製造對立、繼續傷害國家，淪為自己過去最厭惡的模樣。

張彤痛批，今天這場走讀活動，真正該出來面對、傾聽人民聲音的是賴清德，然而，賴清德卻沒有任何擔當，把警察推 到第一線，民進黨還假惺惺的裝作關心基層警察，難道以為大家都忘記民進黨政府未依法編列提高警消退休金嗎？實在無恥至極。

張彤說，司法改革的路上，民眾黨絕對不會停下腳步，更不會屈服，將傾全力終結政治追殺、找回國家正義。

「走讀」爆衝突　警要辦黄國昌違反《集遊法》

民眾黨主席黃國昌號召「小草」上街走讀，申請湖口街路權被北市警局中正二分局否准，又於30日上午7時許，號召群眾在捷運中正紀念堂五號出口集合，徒步前往總統府官邸，但因為該處為禁制區，所以依法不得核准，現場爆發民眾與維安警力發生推擠衝突，期間造成8名警員受傷，其中一名女警還昏厥送醫。

遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

