「走讀」爆衝突警方依法偵辦　民眾黨：走人行道都要先申請？

▲民眾黨發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（30日）舉辦走讀活動，過程中與警方發生推擠衝突，導致有8名員警受傷，其中一名女警還昏厥送醫。針對北市警指黃國昌等人違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等違法行為，將由北檢偵辦，民眾黨回應，「走讀」活動本就不受集遊惡法規範，且警方拒馬圈圍阻擋的地點，並非集會禁制區，賴政府卻布下重重拒馬，「請問現在的台灣，人民連走人行道都要先申請嗎？」

民眾黨表示，先前原已申請好路權、更完成繳費，卻突然被警方逕自告知「借好的路權取消」，在未向本黨確認任何資訊情況下，以有罪推定的作法，直接沒收人民權利。

民眾黨指出，今日並未舉辦集會遊行，本黨所舉辦的「走讀」活動本就不受集遊惡法規範，且警方事後承認今日群眾遭警方拒馬圈圍阻擋的地點，並非集會禁制區，賴政府卻布下重重拒馬，剝奪人民自由通行之權利，請問現在的台灣，人民連走人行道都要先申請嗎？

民眾黨說，這場走讀行動，台灣民眾黨力求平和理性，卻遭強力攔阻寸步難行。難道理由只是不能打擾、驚動自囚在總統官邸的賴清德？賴總統違法剝奪公民自由行走權利，躲在官邸吹冷氣看戲、卻把員警推上第一線，讓本該保護人民的警察與公民被迫對峙。

民眾黨指出，後續更想進一步採取司法動作，追殺手無寸鐵，只想平和通過的公民；但在司法改革的路上，在自由表達訴求的路上，面對專制獨裁的執政黨任何壓迫，民眾黨絕不退讓，改革的腳步絕不會就此停下。