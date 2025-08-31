獨／北科大「還沒開學先考試分級」　新生怨：被當要補課18小時

▲北科大新生抱怨，還沒開學就先考試分級。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期各大專校院陸續展開新生訓練營。但有北科大一新生爆料，新生營第一天就要考試，若被當掉等開學後得花18小時上課，卻沒有學分，心情沉重又無奈，感覺還沒開學就被分等級。北科大表示，測驗目的是為了掌握學生程度，進行適性化教學輔導，未來將朝向自由選修或改為暑期先修課程，確保不同學習背景學生都能獲得適切支持。

全國大專校院將從明天起陸續開學，各學校也陸續進行新生訓練營，台大也在今（31日）舉行新生開學典禮。北科大則預計9月3至5日舉行新生訓練營，但卻傳出大一新生到校第一天，迎接新鮮人的是一場考試。

北科大一新生爆料，在訓練營的第一天，校方就安排所有大一新生要考數學和英文，包括重修生、轉學生、轉系生也要參加，之後兩天才是新生訓練營，若被當掉，等開學後得利用晚上時間花18小時再上課，但卻沒有任何學分，感覺還沒開學就被劃分等級，「心情沉重又無奈」。

北科大表示，93年教務會議訂定「基礎數學測驗及輔導課程實施要點」，並辦理相關測驗及輔導課程，校方出發點是為了提升北科大學生的基礎數學能力，針對機電學院、電資學院、工程學院與工管系四技一年級新生，在第一學期須參加兩次基礎數學會考，第一次數學會考在註冊當日舉行，第二次會考在開學後第五周的星期二上午舉行。

北科大進一步說明，第一次會考測驗成績，數學會考應試學生成績排名後15%者，應實施補救教學，即加修「基礎數學輔導課程」，在第一學期的第二周至第四周的晚上上課，合計共18 小時，其餘學生可自由選擇是否加修，因為是課外補救教學，故不採計學分，也未收取學分費用。

對於學生反應，北科大指出，基礎數學會考及輔導補救教學的相關安排，是為提升學生基礎數學的能力，以利後續微積分及工程數學專業學習，希望藉此協助來自不同招生管道入學且基礎較弱的同學穩固學習。校方將持續檢討實施方式，評估辦理成效並參採系所與師生意見，未來規劃將朝向自由選修或改為暑期先修課程方式，以精進教學與輔導措施，確保不同學習背景學生均能獲得適切支持。

針對北科大開課程規劃，教育部表示，為尊重大學課程自主精神，教育部在95年8月16日修正發布大學法施行細則第24條第1項規定，大學得依其發展特色規劃課程，經教務相關的校級會議通過後實施，並應定期檢討或修正。學校課程規劃修正為無須報教育部備查。