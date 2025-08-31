　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／北科大「還沒開學先考試分級」　新生怨：被當要補課18小時

▲▼北科大大門，北科大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲北科大新生抱怨，還沒開學就先考試分級。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期各大專校院陸續展開新生訓練營。但有北科大一新生爆料，新生營第一天就要考試，若被當掉等開學後得花18小時上課，卻沒有學分，心情沉重又無奈，感覺還沒開學就被分等級。北科大表示，測驗目的是為了掌握學生程度，進行適性化教學輔導，未來將朝向自由選修或改為暑期先修課程，確保不同學習背景學生都能獲得適切支持。

全國大專校院將從明天起陸續開學，各學校也陸續進行新生訓練營，台大也在今（31日）舉行新生開學典禮。北科大則預計9月3至5日舉行新生訓練營，但卻傳出大一新生到校第一天，迎接新鮮人的是一場考試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北科大一新生爆料，在訓練營的第一天，校方就安排所有大一新生要考數學和英文，包括重修生、轉學生、轉系生也要參加，之後兩天才是新生訓練營，若被當掉，等開學後得利用晚上時間花18小時再上課，但卻沒有任何學分，感覺還沒開學就被劃分等級，「心情沉重又無奈」。

北科大表示，93年教務會議訂定「基礎數學測驗及輔導課程實施要點」，並辦理相關測驗及輔導課程，校方出發點是為了提升北科大學生的基礎數學能力，針對機電學院、電資學院、工程學院與工管系四技一年級新生，在第一學期須參加兩次基礎數學會考，第一次數學會考在註冊當日舉行，第二次會考在開學後第五周的星期二上午舉行。

北科大進一步說明，第一次會考測驗成績，數學會考應試學生成績排名後15%者，應實施補救教學，即加修「基礎數學輔導課程」，在第一學期的第二周至第四周的晚上上課，合計共18 小時，其餘學生可自由選擇是否加修，因為是課外補救教學，故不採計學分，也未收取學分費用。

對於學生反應，北科大指出，基礎數學會考及輔導補救教學的相關安排，是為提升學生基礎數學的能力，以利後續微積分及工程數學專業學習，希望藉此協助來自不同招生管道入學且基礎較弱的同學穩固學習。校方將持續檢討實施方式，評估辦理成效並參採系所與師生意見，未來規劃將朝向自由選修或改為暑期先修課程方式，以精進教學與輔導措施，確保不同學習背景學生均能獲得適切支持。

針對北科大開課程規劃，教育部表示，為尊重大學課程自主精神，教育部在95年8月16日修正發布大學法施行細則第24條第1項規定，大學得依其發展特色規劃課程，經教務相關的校級會議通過後實施，並應定期檢討或修正。學校課程規劃修正為無須報教育部備查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
舊公寓藏淫窟　露肩短裙美女照曝！見警嚇壞想落跑
TWICE高雄開唱！粉絲訂房「1300元漲到1.3萬」傻眼
媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了
林書豪宣布退休！　新北國王發聲
惡火奪5命　4孩童開學前一天葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地藏王菩薩坐鎮！台北看守所「槍決近400死囚」　鬼月靈異傳說又起

12家「車手熱點」郵局　ATM夜間提款降額「單筆限1萬」

全球進入地震活躍期　台灣50年內發生規模7.0地震機率有54%

獨／北科大「還沒開學先考試分級」　新生怨：被當要補課18小時

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

午後變天！　雨最大地區曝

高鐵「坐臥走道」不聽勸可拒載！9月新制懶人包　博愛座改優先席

想要幸福「一天只需2小時」　作家揭最大迷思：以為做很多才充實

全民普發惹議！他上臉書號召「不領一萬補助台電」…41人參加

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

地藏王菩薩坐鎮！台北看守所「槍決近400死囚」　鬼月靈異傳說又起

12家「車手熱點」郵局　ATM夜間提款降額「單筆限1萬」

全球進入地震活躍期　台灣50年內發生規模7.0地震機率有54%

獨／北科大「還沒開學先考試分級」　新生怨：被當要補課18小時

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

午後變天！　雨最大地區曝

高鐵「坐臥走道」不聽勸可拒載！9月新制懶人包　博愛座改優先席

想要幸福「一天只需2小時」　作家揭最大迷思：以為做很多才充實

全民普發惹議！他上臉書號召「不領一萬補助台電」…41人參加

道奇先發輪值出現新策略　大谷翔平下周四登板後不休兵

CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

地藏王菩薩坐鎮！台北看守所「槍決近400死囚」　鬼月靈異傳說又起

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

桃園大坑慈慧慈惠堂母娘賜福巡庄　30週年堂慶揭序幕

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

生活熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

午後變天！　雨最大地區曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

不用人擠人！妹子分享大稻埕煙火神級視角

吳思瑤忍不住哭了！無奈曝落淚原因

吃甜點有苦味　他一查癌症末期了！

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

「最強1運動品牌」2025再封王　銷量暴增71%

求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽

更多熱門

相關新聞

《鬼滅之刃無限城》台灣輔12級！「小孩等1年不能看」

《鬼滅之刃無限城》台灣輔12級！「小孩等1年不能看」

日本超人氣動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將於8月8日在台灣上映。全台觀眾搶購預售票，已經造成電影院系統當機，電影在台灣分級「輔12」，意即「未滿12歲不得觀看」，即使家長陪同也不行，此舉引發部分家長疑惑：「為啥小孩不能看？」

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

台南推「夢想御守」！動漫金句暖陪學子迎戰會考

台南推「夢想御守」！動漫金句暖陪學子迎戰會考

關鍵字：

北科大新生訓練營會考分級

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

快訊／林書豪宣布退休！

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

午後變天！　雨最大地區曝

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面