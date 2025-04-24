台南推「夢想御守」！　動漫金句暖陪學子迎戰會考

▲台南市教育局推出「前路有光，夢想御守」，以粉彩書籤設計搭配動漫勵志語錄，為會考生注入勇氣與希望。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

會考腳步將近，台南市教育局用心陪伴考生！學生輔導諮商中心特別設計會考安心小物「前路有光，夢想御守」，以粉彩書籤套卡搭配動漫金句，為學生打氣。

透過熟悉的角色語言，如《咒術迴戰》與《灌籃高手》的經典台詞，傳遞堅持與勇氣，陪伴台南學子穩心應試、迎向夢想。

「不是關於能不能做到，而是要做！」、「現在放棄，比賽就結束了！」御守小物融入這些振奮人心的台詞，透過溫暖色彩與舒緩設計，幫助學生紓解焦慮。市長黃偉哲指出，動漫角色常在困境中突破自我，這份精神正是考生在面對挑戰時最需要的。他也勉勵學生保持平常心、發揮實力，祝福每位學子金榜題名、前程似錦。

教育局局長鄭新輝也提醒，良好作息與穩定心態是致勝關鍵，就像動漫角色面對戰鬥一樣，「相信自己、堅持到底，就能克服一切困難」。輔諮中心主任吳宜蓁則表示，御守象徵全體師長的祝福與支持，希望讓考生在壓力中也能感受到力量與希望，「無論多困難的道路，都會有光芒引領你前行。」

教育局呼籲，家長應以陪伴與關懷為後盾，為孩子創造和諧溫暖的備考環境，共同撐起孩子追夢的翅膀。台南市府也將持續關注學子心理健康與學習歷程，讓孩子安心備戰，以最穩的狀態勇敢迎戰。