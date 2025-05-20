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三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

▲三峽北大國小旁嚴重事故，車輛因不明原因暴衝，現場10多人傷，其中3人命危。（圖／民眾提供）

▲三峽北大國小旁車禍事故造成嚴重死傷。（圖／民眾提供）

記者陳威廷／新北報導

新北市三峽區北大國小旁重大車禍釀嚴重傷亡，其中有3名九年級學生上周末才完成教育會考，新北市教育局協調校方安排專人協助其升學登記與分發作業，確保權益不因事故受損。

新北市教育局表示，針對2名不幸罹難學生，市府已發放慰問金並協助處理喪葬事宜，並指派專責人員全程陪同家屬處理後續安排。

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另有7名學生仍在恩主公醫院、土城長庚醫院與亞東醫院接受治療；金祥慈幼兒園1名學生已於19日康復出院。

教育局特別強調，針對3名受傷的九年級學生，已協調學校安排專人處理其升學登記與分發作業，確保學業銜接不中斷、學生權益不受影響。

事故發生後，三峽國中與北大國小即同步啟動危機輔導機制。教育局也調派學生輔導諮商中心心理督導駐校，針對罹難學生同儕、目擊師生、導護人員與受衝擊班級提供情緒支持與悲傷輔導。同時，校方辦理安心宣導，協助校園重建穩定氛圍。

教育局表示，將持續盤點全市各校周邊高風險通學路段，進行優化與改善，也會落實交通安全教育，強化親師生的危機應變意識。

為減輕家屬經濟負擔，依據113學年度團體保險條款，身故或失能保險金上限為100萬元。保險公司已啟動專案小組並指派專員主動協助辦理後續理賠事宜。教育局亦要求校方積極聯繫家屬，提供必要行政與情感支持，確保權益獲得即時保障。

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