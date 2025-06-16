會考成績竟未列入分發　李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

▲台南市議員李中岑（左）、蔡育輝，共同關心五專免試入學爭議，呼籲市府積極補救學生權益。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

五專免試入學竟驚傳會考成績未被採計，導致學生落點偏離預期，引發家長與校方高度關切，台南市議員李中岑、蔡育輝16日於議會總質詢時指出，安南區土城完全中學國中部三位同學參加五專免試，原以為穩上第一志願，卻意外分發至私立五專，追查發現竟因未填寫準考證號碼，導致會考成績未被納入比序。

李中岑、蔡育輝直言，無論是家長、學生還是學校行政單位環節出錯，事後責任可待釐清，但眼下更重要的是「保障學生就學權益」。兩人呼籲市府教育局應即刻啟動補救機制，研議是否能以增額錄取或特案方式協助學生進入原心儀校系，避免一紙疏漏扼殺孩子的未來。

議員李中岑、蔡育輝並指出，土城完全中學為一貫制學校，具國中與高中部，學生與家長普遍對五專分發機制不甚熟悉，應有更完善的填報指導流程。此次事件屬史無前例，盼市府與校方主動協調五專端，爭取補救名額，以維學生權益。

此外，在總質詢中，兩位議員也關心台南市長照交通車亂象，批評社會局長年縱容少數業者壟斷復康巴士與長照接送資源，導致車輛雖足，卻因司機人力短缺，一人同時操作兩台車，病患無車可搭，嚴重影響民眾就醫權益。

李、蔡揭露，部分業者不僅要求司機「兼職打卡」、冒用照服員證照、將安南區病患帶往仁德自營診所換藥，甚至積欠司機加班費並詐領年終獎金，質疑社會局縱容既得利益，可能涉及《貪污治罪條例》第六條圖利罪，呼籲儘速查辦，還長照服務一個公平正義的監督機制。

有關南市某市立高中國中部3名學生參加114學年度五專優先免試入學報名，疑因學校作業疏失，導致放榜結果與原預期有落差案，教育局表示，學校作業疏失不應損及學生權益是基本原則，目前已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。後續教育局也會持續追蹤，希望能以學生最大權益為優先，提供合理的補救。

教育局強調，接獲反應後，已於第一時間向教育部及五專優先免試入學招生委員會反映，希望在維持聯招公平性的前提下，對受影響學生能重新分發或以增額錄取方式予以補救，以保障學生升學權益。

針對學校行政疏失，教育局表示，除將責成該校進行內部檢討及相關人員責任釐清與追究外，未來也將強化各校各項升學管道報名作業流程，避免類似情形再發生。