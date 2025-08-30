人妻外遇簽切結書求夫原諒　隔天秒約小王共赴旅館

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）婚後不到半年被抓包外遇，她簽下切結書並承諾如果再與小王互動，違反1次就賠償9萬元，沒想到隔天她就和小王相約上旅館，憤而決定提告求償。南投簡易庭法官日前審理之後，判小美應賠償丈夫9萬元較為適當。

▲小美外遇被丈夫抓包，簽下切結書之後，竟又與小王相約共赴旅館。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，婚後不到半年，他偶然發現妻子小美外遇，小美為了取得原諒，同意簽立切結書，並承諾如果再與小王或其他男性發生「超友誼」的互動，每違反1次就賠償9萬元。

人夫接著說道，沒想到簽完切結書的隔天，小美就再度與小王聯繫上，甚至相約一同出入旅館，明顯已經踰矩，也侵害到他的配偶權，因而決定向小美提告求償9萬元。

對於上述指控，小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

南投簡易庭法官表示，經檢視小美簽立的切結書，她為了取得丈夫的原諒，保證不會私下再與小王聯絡、接觸及往來，如有違反，願意賠償9萬元，切結書內容並無過度限制她的行為自由或侵害自由權的核心，應屬有效。

此外，在證據影像中，小美的確在簽完切結書的隔天就與小王聯系、互動，互動過程中伴隨肢體接觸。法官認為，小美的行為已經違反切結書的約定，人夫理當可以依法請求履行賠償，最終判小美應依約賠償9萬元，全案仍可上訴。