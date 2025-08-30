　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怒控小王激戰妻5次　正牌尪做1事求償金額被砍半

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，外籍男子阿豪（化名）在今年1月至5月間與妻子小花（化名）發生婚外情，兩人至少有過5次性行為，憤而決定對阿豪提告求償50萬元。然而，由於人夫在切結書中表明願意拋棄對小花的損害賠償請求權，小花和阿豪應平均分擔損害賠償債務，所以最終苗栗地院法官僅判阿豪應賠償人夫25萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲小花承認曾與阿豪發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他和妻子小花原本婚姻生活融洽，但阿豪明知小花已婚，仍在今年1月至5月間與小花發展出不正常往來關係，兩人甚至在3個月內發生5次性行為，讓他大受打擊，憤而決定對阿豪提告求償50萬元。

面對人夫的指控，阿豪經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

而針對自己的主張，人夫有提出戶籍謄本、小花與阿豪的對話紀錄、小花的切結書（小花承認曾與阿豪發生性行為）、旅社住房紀錄等證據。苗栗地院法官認為，阿豪的行為確實已經侵害到人夫的配偶權，人夫得以依法提告請求賠償。

不過，法官表示，由於在切結書中，人夫同意拋棄對小花的損害賠償請求權，加上沒有證據證明人夫與小花、阿豪之間對連帶債務的分擔另有約定，所以依法規定，小花和阿豪應平均分擔損害賠償債務，各自負擔25萬元，最終裁定阿豪應賠償人夫25萬元，全案仍可上訴。

08/28 全台詐欺最新數據

她PO照放閃「我男人好帥」成小三鐵證

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女網友小美（化名）發生婚外情，女方甚至曾在臉書上傳出遊擁抱的合照，並配文「我男人怎麼可以辣（那）麼帥」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然小美辯稱不知道阿強已婚，但未獲得桃園地院法官採信，最終兩人被判處應連帶賠償人妻10萬元較為適當。

她離婚見小三產子　一算時間氣炸

懷疑丈夫劈腿！她邀咖啡廳「斬命根」閹割

男友家垃圾桶有「開過保險套」　過來人點頭

三寶爸偷吃女同事！甜蜜開房27次被抓包

