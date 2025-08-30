高雄經營80年米糕城「宣布暫停營業」！原因曝光老饕不捨

▲高雄在地經營80年的米糕城宣布暫停營業。（圖／翻攝GoogleMaps）



記者柯振中／綜合報導

高雄鹽埕區經營80年的老字號小吃店「米糕城」，近期宣布8月底起暫停營業，本店與分店將同步休息，預計11月初再度開張。業者透露，此舉一方面是因老闆娘需動膝蓋手術調養，另一方面也將趁機進行店面裝潢。消息一出，引起在地居民與老顧客熱烈討論，不少人趕在休業前再度上門。

米糕城創立於1946年，初代創辦人自台南挑擔至高雄販售米糕，傳承至今已有四代。大仁路本店與分店多年來承載無數鹽埕人記憶，也是不少觀光客必訪的美食地標。店內的米糕、四神湯、豬腸、蹄筋等小吃更是經典，曾獲網路高度好評。

▲▼高雄在地經營80年的米糕城宣布暫停營業。（圖／翻攝臉書／米糕城）



業者指出，本店將自8月31日起歇業，漢神分店則自9月3日起暫停，兩間店都將休息至11月初再度營業。第三代老闆娘因長期久站導致膝蓋受損，將接受人工關節置換手術，成為暫停營業的主要原因。

雖然營業暫停，但米糕城透過官方粉專向顧客表示，承諾重新開幕後會以全新樣貌回歸，並計畫推出新品，讓民眾在家也能吃到熟悉滋味。業者更表示，會持續守護這份傳承80年的在地味道，盼老顧客耐心等待。