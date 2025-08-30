　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來

▲郭姓死者的妹妹（綠衣）、妹夫（藍衣）趕抵殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓死者的妹妹（綠衣）、妹夫（藍衣）趕抵殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄一名張姓男子今（30）日清晨大鬧義大醫院，遭到逮捕後，警方通知家屬到派出所，意外發現張男的郭姓女友在租屋處死亡數日，不過張男情緒激動被送醫治療中，全案仍在調查釐清。郭女的遺體稍早被送往殯儀館進行刑事相驗，妹妹和妹夫接獲噩耗趕到殯儀館，兩人神色凝重。據悉，因郭女身體已腫脹發黑飄出惡臭，妹妹表示因十多年未見，無法辨識。

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現一名弟弟女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，嚇得奪門而出。

警方初步調查，54歲郭姓死者與張姓男子同居，現場採證完畢後，郭女的遺體已被送往殯儀館進行刑事相驗，郭女的妹妹和妹夫趕到殯儀館認屍，兩人神色凝重，全程不發一語，面對媒體詢問，僅說「不清楚」。

不過據了解，郭女的妹妹表示，姊妹已十幾年沒見，姊姊的遺體發黑腫脹，她無法辨識是否為姊姊。

▲▼高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案 。（圖／記者吳世龍攝）

警方目前封鎖現場警戒，由鑑識人員到場勘察採證勘驗。目前報請地檢署檢察官指揮偵辦，死者的同居人張男目前送醫治療，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼ 男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案 。（圖／記者吳世龍攝）

男大鬧醫院被捕！女友屍僵死家中　鄰曝：他外地工作3個月剛回來

高雄男大鬧醫院「砸破玻璃門」！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／12縣市大雨特報！
快訊／來不及拉！　父目擊6歲愛兒墜樓身亡
快訊／高雄女死家中！遺體發黑　相驗結果出爐
女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來
NBA傳奇來了！　「甜瓜」安東尼現身台北
快訊／遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘回應了
《綜藝大熱門》播12年最終回！　吳宗憲、Lulu、陳漢典淚崩
快訊／台中6歲男童「10F墜地」　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／來不及拉！父目擊6歲愛兒墜樓身亡　嚇壞急報案

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來

男大鬧醫院被捕！女友屍僵死家中　鄰曝：他外地工作3個月剛回來

快訊／台中6歲男童「10F墜地」頭部重創　送醫搶救不治

獨／吞善款連環爆！　AJ哥被控幫女大生募16萬「只給6萬」

債務糾紛起衝突！花蓮男遭砍傷送醫　警連夜逮4惡匪

快訊／台中6歲童10樓墜落！　頭部重創命危緊急送醫

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

快訊／桃機第三航廈附近火警！烈焰黑煙沖天　消防緊急灌救中

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

王淨飯撒結束...一秒變臉

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

快訊／來不及拉！父目擊6歲愛兒墜樓身亡　嚇壞急報案

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來

男大鬧醫院被捕！女友屍僵死家中　鄰曝：他外地工作3個月剛回來

快訊／台中6歲男童「10F墜地」頭部重創　送醫搶救不治

獨／吞善款連環爆！　AJ哥被控幫女大生募16萬「只給6萬」

債務糾紛起衝突！花蓮男遭砍傷送醫　警連夜逮4惡匪

快訊／台中6歲童10樓墜落！　頭部重創命危緊急送醫

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

快訊／桃機第三航廈附近火警！烈焰黑煙沖天　消防緊急灌救中

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

吳思瑤忍不住哭了！「雙眼紅腫」被鏡頭捕捉　無奈曝落淚原因

24歲櫻花妹赴韓整形！「鼻樑化膿感染」遭皮球　醜到不敢出門

快訊／來不及拉！父目擊6歲愛兒墜樓身亡　嚇壞急報案

「香港頂流」姜濤激瘦現身！台灣首唱上百粉絲擠爆現場　興奮喊：終於圓夢了

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

富山市70米「高空特等席」免費開放！360度視野遠眺立山連峰雪景

ATM領錢！後面人乖乖排隊「1舉動惹火她」　大票人怒噴：沒禮貌

黃暐傑迎中職初登板倒數　坦言還是會緊張

快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

社會熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

即／台中6歲童10樓墜落　頭部重創

快訊／新竹轎車撞斷電桿翻覆　1男壓車底命危

更多熱門

相關新聞

男大鬧醫院被捕！鄰曝：他外地工作3個月剛返家

男大鬧醫院被捕！鄰曝：他外地工作3個月剛返家

高雄市大社區今（30）日發生一起命案！一名郭姓女子被發現倒臥在租屋處，全身腫脹發黑，至少已死亡2至3天，而女子的遺體之所以會被發現，竟是因同居男友大鬧義大醫院，男友姊姊到住家找郭女，才意外揭出案外案。鄰居表示，張男和郭女平日不與鄰居互動，長期在外地工作，一個禮拜前才剛回來，沒想到竟發生意外。

女友死家中　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天

女友死家中　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天

高雄姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄男大鬧醫院！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

高雄男大鬧醫院！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

關鍵字：

高雄仁武分局岡山分局義大醫院

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面