女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來

▲郭姓死者的妹妹（綠衣）、妹夫（藍衣）趕抵殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者陳宏瑞、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄一名張姓男子今（30）日清晨大鬧義大醫院，遭到逮捕後，警方通知家屬到派出所，意外發現張男的郭姓女友在租屋處死亡數日，不過張男情緒激動被送醫治療中，全案仍在調查釐清。郭女的遺體稍早被送往殯儀館進行刑事相驗，妹妹和妹夫接獲噩耗趕到殯儀館，兩人神色凝重。據悉，因郭女身體已腫脹發黑飄出惡臭，妹妹表示因十多年未見，無法辨識。

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現一名弟弟女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，嚇得奪門而出。

警方初步調查，54歲郭姓死者與張姓男子同居，現場採證完畢後，郭女的遺體已被送往殯儀館進行刑事相驗，郭女的妹妹和妹夫趕到殯儀館認屍，兩人神色凝重，全程不發一語，面對媒體詢問，僅說「不清楚」。

不過據了解，郭女的妹妹表示，姊妹已十幾年沒見，姊姊的遺體發黑腫脹，她無法辨識是否為姊姊。

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

警方目前封鎖現場警戒，由鑑識人員到場勘察採證勘驗。目前報請地檢署檢察官指揮偵辦，死者的同居人張男目前送醫治療，詳細案情仍待進一步釐清。

