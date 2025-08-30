　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一名張姓男子今（30）日清晨跑到義大醫院胡言亂語，門口保全不願讓他入內，他竟持地磚怒砸醫院窗戶，警方到場後立即將他壓制，帶返派出所偵訊。警方聯繫上張男的姊姊，張姊便到弟弟租屋處找其同居人，赫然發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，枕頭、牆壁則有紅色噴濺血跡，目測至少已死亡2至3天。警方目前封鎖現場進行採證，至於張男目前情緒不穩，詳細案情有待進一步調查釐清。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶回派出所偵辦，並通知張男的姊姊到派出所協助，不過張姊表示，平日與弟弟不常往來，只知道弟弟有一名女性同居人。

▲張男的姊姊發現弟弟同居人死亡，嚇得奪門而出報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張男的姊姊發現弟弟同居人死亡，嚇得奪門而出報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方請姊姊到弟弟的租屋處通知同居人，未料姊姊一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的同居女友躺在床上，面部腫脹、遺體發黑，已明顯死亡。姊姊嚇得奪門而出，趕緊報請警方到場查看。

警方初步調查，死者是一名54歲郭姓女子，為張姓男子的同居人，目前已將現場封鎖進行採證勘驗。不過張姓男子情緒激動，目前被送醫治療中，警方尚且無法釐清案發經過。根據郭女遺體狀況，知情人士表示，不排除張男已伴屍2至3天，而房間牆壁和枕頭則有紅色血跡噴濺痕跡，但身上初步查無外傷。

▲▼高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

高雄命案現場畫面曝！姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄男大鬧醫院「砸破玻璃門」！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金正恩激動飆淚！　彎腰擁吻男童「別哭」
快訊／11縣市大雨特報！　下到晚上
女友死家中「腫脹發黑」　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天
AV女優揭「角頭變Ｘ頭」真相！　網質疑露點是特效
網紅揭「日本婚禮手冊」狂列32細節　一票人驚：台灣很多都NG
快訊／台北飆37.3度！　8縣市「高溫警示」
高雄命案現場畫面曝光！　姐弟戀同居「女亡滿牆血」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

快訊／桃機第三航廈附近火警！烈焰黑煙沖天　消防緊急灌救中

高雄命案現場畫面曝！姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄男大鬧醫院「砸破玻璃門」！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

從小住一起！叔和小姪女共浴激戰　「未違反意願」賠20萬獲免囚

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

快訊／男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案

路檢攔查神色有異！澎湖警鷹眼揪毒駕　車內起出二、三級毒品

香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

快訊／桃機第三航廈附近火警！烈焰黑煙沖天　消防緊急灌救中

高雄命案現場畫面曝！姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄男大鬧醫院「砸破玻璃門」！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

從小住一起！叔和小姪女共浴激戰　「未違反意願」賠20萬獲免囚

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

快訊／男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」　姊上門揭命案

路檢攔查神色有異！澎湖警鷹眼揪毒駕　車內起出二、三級毒品

香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含

看中新竹園區「1房1廳樓中樓」　專家曝3注意事項

疑「威而鋼混大麻」！36歲澳男玩太嗨　暴斃普吉島飯店床上

「下面一位！」餅總幽默拋哏　統一獅洋投取捨30日賽後最終決定

NBA雙星雷納德、唐斯合體現身　高錦瑋準絕殺率雲豹奪勝

COLD STONE豪撒「冰淇淋買1送1券」　開放口味任選　

金正恩再度激動飆淚！彎腰擁吻男童「別哭」　家屬捧遺照神情哀戚

男搬石放路中「隨意攔車」還想打人 台中警協助就醫

下面一位！潘威倫是胡瓜鐵粉：非常崇拜的偶像　自薦開球接捕

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

澎恰恰賣地瓜到深夜　王彩樺指出還債關鍵　「我借他的不用還」

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

社會熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

9民營電廠涉聯合行為　訴訟10年落幕

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

快訊／新竹轎車撞斷電桿翻覆　1男壓車底命危

少女南投露營遭性侵　闆娘連發2聲明：相信兒子

更多熱門

相關新聞

高雄姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄姐弟戀同居「女亡滿牆血」　鑑識人員採證中

高雄市大社區發生命案，今（30）日一名女子被發現在自宅屋內明顯死亡，經瞭解死者的同居人張男（約43歲）日前在燕巢區某醫院發生糾紛遭逮且情緒狀態不佳，隨後張男姐姐前往張男住處欲聯繫同居人郭女（約54歲）時，發現郭女倒臥床上失去生命跡象。

高雄男大鬧醫院！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

高雄男大鬧醫院！警聯繫家屬　赫見同居女陳屍家中

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

即／男醫院鬧事被捕！同居人死在家裡

路口驚見「幽靈機車」逆衝　駕駛嚇傻

路口驚見「幽靈機車」逆衝　駕駛嚇傻

即／高雄鼓山漁港旁火警！製冰廠竄濃煙臭翻

即／高雄鼓山漁港旁火警！製冰廠竄濃煙臭翻

關鍵字：

高雄兇殺義大醫院仁武分局岡山分局

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

普發1萬　最快「這個月」拿到

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面