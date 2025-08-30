男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」　恐伴屍2至3天

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一名張姓男子今（30）日清晨跑到義大醫院胡言亂語，門口保全不願讓他入內，他竟持地磚怒砸醫院窗戶，警方到場後立即將他壓制，帶返派出所偵訊。警方聯繫上張男的姊姊，張姊便到弟弟租屋處找其同居人，赫然發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，枕頭、牆壁則有紅色噴濺血跡，目測至少已死亡2至3天。警方目前封鎖現場進行採證，至於張男目前情緒不穩，詳細案情有待進一步調查釐清。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）



全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶回派出所偵辦，並通知張男的姊姊到派出所協助，不過張姊表示，平日與弟弟不常往來，只知道弟弟有一名女性同居人。

▲張男的姊姊發現弟弟同居人死亡，嚇得奪門而出報警。（圖／記者吳世龍翻攝）



警方請姊姊到弟弟的租屋處通知同居人，未料姊姊一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的同居女友躺在床上，面部腫脹、遺體發黑，已明顯死亡。姊姊嚇得奪門而出，趕緊報請警方到場查看。

警方初步調查，死者是一名54歲郭姓女子，為張姓男子的同居人，目前已將現場封鎖進行採證勘驗。不過張姓男子情緒激動，目前被送醫治療中，警方尚且無法釐清案發經過。根據郭女遺體狀況，知情人士表示，不排除張男已伴屍2至3天，而房間牆壁和枕頭則有紅色血跡噴濺痕跡，但身上初步查無外傷。

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

