男大鬧醫院被捕！女友屍僵死家中　鄰曝：他外地工作3個月剛回來

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳世龍、陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄市大社區今（30）日發生一起命案！一名郭姓女子被發現倒臥在租屋處，全身腫脹發黑，至少已死亡2至3天，而女子的遺體之所以會被發現，竟是因同居男友大鬧義大醫院，男友姊姊到住家找郭女，才意外揭出案外案。鄰居表示，張男和郭女平日不與鄰居互動，長期在外地工作，一個禮拜前才剛回來，沒想到竟發生意外。

鄰居表示，張姓男子與郭姓女子向房東承租房屋，約住在這邊一年多，不過兩人平日不愛與街坊打交道，鄰居大多對他們不熟悉，就算見面也不會打招呼問好。

鄰居指出，近日並沒有特別聽到什麼聲響，張姓男子是在外地工作，大約去了3、4個月，一個禮拜前才剛回來，當時有看到張男和郭女抱了棉被、雜物下車，本來想跟他們說話，但想到對方不和鄰居互動，也就算了。今天一早曬棉被時，發現住家外面聚集多名警察，一問才發現出事了。

▲▼男子清晨怒砸義大醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）



全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現一名弟弟女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，牆壁和枕頭則有血跡噴濺痕跡，嚇得奪門而出報警。

▲張男的姊姊發現弟弟同居人死亡，嚇得奪門而出報警。（圖／記者吳世龍翻攝）



▲郭女遺體被送至殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方初步調查，54歲郭姓死者與張姓男子同居，現場採證完畢後，郭女的遺體已被送往殯儀館進行刑事相驗，不過目前未有家屬到場。由於張姓男子情緒激動，被送醫治療中，警方尚且無法釐清案發經過。

警方目前封鎖現場警戒，由鑑識人員到場勘察採證勘驗。目前報請地檢署檢察官指揮偵辦，死者的同居人張男目前送醫治療，詳細案情仍待進一步釐清。

女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館 悲：多年沒見認不出來

高雄男大鬧醫院「砸破玻璃門」！警聯繫家屬 赫見同居女陳屍家中

男砸義大醫院被捕！女友慘死家中「腫脹發黑」 恐伴屍2至3天

男醫院鬧事被捕！同居人死家中「滿牆血跡」 姊上門揭命案