快訊／女臥床死家中！遺體發黑飄惡臭　眼睛浮腫生前疑遭撞擊

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）



記者陳宏瑞、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市大社區今（30）日發生一起命案！一名郭姓女子被發現在租屋處身亡，全身腫脹發黑，至少已死亡2至3天，而同居男友則是情緒不穩定被送醫救治中。檢警稍早於高雄殯儀館進行相驗程序，不排除郭女生前曾受撞擊，決定擇日解剖複驗以釐清死因。

全案起於30日凌晨5點多，警方接獲義大醫院報案，指出有一名43歲張姓男子情緒失控，在醫院門口叫囂，還不停胡言亂語，門口保全拒絕讓張姓男子進入，他竟持地上的磚塊朝窗戶丟去，導致玻璃碎裂，還試圖攻擊保全，造成保全鼻鈍傷出血。

警方到場後，與保全一起將男子壓制在地，並依毀損、傷害罪嫌將他帶反派出所偵辦。警方通知張男的姊姊到派出所協助，張姊到弟弟的租屋處找弟弟女友，未料一進門就聞到一股惡臭味，打開房門後，發現弟弟的女友躺在床上，身體腫脹發黑，已明顯死亡，而牆上、枕頭則有血跡，嚇得奪門而出報警。

▲郭姓死者的妹妹（綠衣）、妹夫（藍衣）趕抵殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）



警方初步調查，54歲郭姓死者與張姓男子同居，現場採證完畢後，郭女的遺體已被送往殯儀館進行刑事相驗。稍早初驗結果出爐，郭女遺體沒有外傷，但眼睛浮腫，不排除生前有遭受撞擊，檢方決定擇日複驗解剖，以釐清郭女生前是否有遭到暴力對待致死。

