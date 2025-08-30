石崇良幫呂建德緩頰　北市再嗆：部長同意次長造謠？

▲準衛福部長石崇良。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前說明中央與地方財政劃分議題時，意外引發衛福部次長呂建德與台北市政府之間，為了長照事務的佈建隔空交火。準衛福部長石崇良今（30日）出面緩頰，稱「還是需要肯定地方的努力」，盼地方中央一起檢討強化。但北市府不買帳，副發言人蔡畹鎣質疑，請問石崇良準部長是否同意呂建德次長造謠傷害基層公務人員的行為？是否需要出來協助澄清跟道歉？

蔡畹鎣強調，呂次長堂堂一個中央官員，竟然連面對自己說錯的事實都不敢、已經公開澄清過的內容，還拿出來造謠抹黑；呂次長明知自己「稽查」一事罵錯、有機會公開講清楚，反而在有機會發言時，轉移焦點大談一個無關的議題，請問中央部會的官箴在哪裡？

蔡畹鎣再問石部長，中央官員應該這樣沒事引戰嗎？次長的行為符合部長「中央地方合作關係」的標準嗎？石部長是否認同呂次長代表部內立場，批評台南高雄嘉義屏東等發敬老金的地方政府？

衛生局表示，中央一致性的算法，忽視了台北市市民在人口結構、平均餘命等的差異需求，高估了台北市的失能人口，對台北市是不公平的；呼籲中央了解各地差異性，不宜死守單一指標以偏概全，有助於中央地方的夥伴關係共同合作。

衛生局回應，北市除了配合中央長照2.0 外，更發展社區復健、家庭照顧者支持、關懷據點等多元方案，並依照市民長照需求，以民眾最有感的「照顧替代率」，反映真實長照服務成果。

衛生局澄清，本市計算照顧替代率，分子包括長照項目、家照、社區復健、外籍看護、社區據點及身障機構(不含安養)，對象皆為失能者，故無需調整分母。另外，健康促進等方案係為減少分母的失能人數，並未計入分子。