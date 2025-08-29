台大院長讚準衛福部長「是期待人選」　誇石崇良主動、有魄力

▲準衛福部長石崇良出席行政院記者會，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

準衛生福利部長為現任健保署長石崇良，台大醫院院長余忠仁今（29）日大讚石崇良是「期待的人選」，石在衛福部多年，對醫療生態、所遭遇的情境相當瞭解，且一直以來都主動解決問題、有魄力，堪稱模範官員；私底下個性也相當幽默，覺得他相當厲害。

石崇良昨日上午出席行政院參與「行動創新AI內閣2.0」記者會，強調未來有很多問題、挑戰需要更加速去克服；下午隨即和媒體見面聊施政規劃，展現出十足行動力，台大急診醫師出身的他，直言最想解決的問題就是急診壅塞。

余忠仁今日出席台大醫院記者會，被問及對新任衛福部長看法，他直言，「非常恭喜石署長，他一直是我們期待人選之一。」余忠仁說，石崇良從衛生署時代擔任醫事處長，後續衛福部擔任主秘、醫事司長、次長，過程中對醫療生態、醫療遭遇情境都很了解。





▲台大醫院院長余忠仁談新任衛福部長。（圖／記者洪巧藍攝）

「他的特點在於很主動。」余忠仁說，當有問題找石崇良討論，他會非常主動分析問題跟提出解決的方式，「不會說做不到就掰掰。」過去醫界和石崇良互動良好，是模範官員，從為民服務的精神、主動解決問題魄力，特別是健保署這兩年多時間的改變，大家有目共睹。

談到私交，余忠仁表示，石崇良私下是一個非常風趣的人「我就說奇怪，我這個學弟很厲害，有非常多笑話，所以每次吃飯的時候都可以一直講出來，不管他再累，都還是會講笑話。」余笑稱這是他覺得石崇良厲害的地方。

衛福部人事更動還有疾管署長莊人祥升任衛福部次長，也因此，包含健保署、疾管署兩署都需要新任署長。石崇良昨表示，這兩個單位都很重要，人選會很快確定，也盼外界不要隨意揣測，在文官體系都有代理的制度，不擔心會有空窗，還沒發布前都會有代理的署長。

傳出疾管署副署長羅一鈞擔任署長呼聲高，羅一鈞今日受訪表示「目前沒有收到任何徵詢」，強調會尊重新任長官的人事安排，事務官會本於職責，配合長官決定。