將卸任衛福部長　邱泰源自揭將回台大看診、教學





▲衛福部長邱泰源赴立院備詢，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

大罷免失利後內閣改組結果底定，衛生福利部長一職雖經小小波折，最終確認由健保署長石崇良接任。邱泰源今（29）日受訪透露個人下一步，將會回到台大繼續貢獻，未來會看診、教學，與醫界的老朋友大家一起思考，如何讓年輕醫師有更好的工作環境、如何更好地照顧人民健康，這才是最重要的事。

邱泰源先前屢遭點名下台，還一度出他不願寫辭職信影響人事安排，不過相關傳言皆遭否認，而在確認石崇良接任衛福部部長之後，邱泰源態度轉為坦然，全力配合行政團隊的調整。

邱泰源今日出席馬偕醫院新書發表活動受訪被問到任內有無遺憾、未竟之事？他回應，不論在哪一個崗位，每一天就把它做好，以衛福部來講，最重要的工作就是持續用優質的團隊來推動健康台灣國政願景，衛福部規劃的11項重點工作都已經起步了，這部分相信在石部長領導之下的團隊，會繼續把它落實做得更好。

邱泰源補充，現在剛啟動健康台灣深耕計畫，這對台灣醫療體系與環境改善、醫療品質提升將會有很重大的影響，希望全國各醫療院所能夠跟衛福部一起來，在這幾年完成深耕計畫的一個使命。

被問及對石崇良的期許，邱泰源說，石崇良經歷豐富，也是幾十年來的老朋友，除了過去在台大一起互動、工作過，其行政歷練也是非常完整。邱泰源感謝石崇良過去一年多來，在健保、健康台灣的政策上的攜手合作，獲得相當不錯的成果，以他的能力、經歷一定可以做得非常好。