生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

▲新任衛福部長石崇良。（圖／記者林敬旻攝）

▲準衛福部長石崇良出席「行動創新AI內閣2.0」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

準衛生福利部長石崇良今（28）日面對媒體談及最想解決的問題，本身是台大醫院急診醫師的他首要點名「急診壅塞」，因為這與國內醫療韌性息息相關，將透過患者分流、強化家醫計劃、失能者照護區域聯防、居家照護擴大住院量能、改善護理人力等5大面向著手。

石崇良今日上午赴行政院參與「行動創新AI內閣2.0」記者會，強調未來有很多問題、挑戰需要更加速去克服，會持續傾聽民眾、醫護人員還有產業界聲音，來積極回應、解決問題、加速改革，落實健康台灣國策願景。他下午則與媒體見面，談未來施政方向。

石崇良表示，衛福部需面對的問題很多，主要有三個重要議題都跟韌性有關，分別是醫療韌性、心理韌性以及社會韌性，就醫療韌性部分最優先處理的就是急診壅塞，如果急診長期處於緊繃狀態，臨時有問題發生恐怕無法有足夠量能因應。

「我是從急診來的，當然最希望能夠解決的就是長期急診壅塞的問題」石崇良坦言，急診問題複雜，但是可以一步一步解析。統計顯示，急診檢傷分類約有20%屬於嚴重的一、二級患者，70%為檢傷第三級，剩餘則是四到五級；其中僅有一、二級住院率高，其餘8成是不用住院可以回家病人。輕症個案雖然不會住院，但是進入急診還是會造成負擔，影響處置效率，加重負荷造成醫療人力過勞。

石崇良說，解決急診壅塞首要就是「分流」，例如針對假日急診壅塞，健保署已提出「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」試辦計畫，未來也研擬鼓勵基層診所假日開診。

第二則要「強化家醫計劃」，讓慢性病個案不要因為控制不良而跑急診。第三針對失能者，如機構、居家照護個案過去經常因為急性變化往醫院送，造成急診照顧負荷，要強化收案機構或者居家個案的緊急處理能力，要用「區域聯防」的方式照顧。

第四是「住院量能擴大」，石崇良說，國內去年推動「在宅急症照顧」，今年8月健保給付「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」來降低住院需求，擴大病床的周轉率，接下來還有早期出院模式，穩定後轉居家或者門診治療等。

最後則是「護理人力」，石崇良指出，此為醫院開床最大瓶頸，因為人力不足導致關床，健保今年推動醫院個別總額制度就有針對醫院增加病床、增聘護理人力，做明年總額的基期保障。

石崇良也提到，衛福部先前護理人力12大改革措施會繼續做，但也要檢討成效，例如護病比達標有獎勵，但如果是透過關床來達標，就喪失本意，所以醫院如果是增加人力、增加開床達標，和關床達標獎勵應該要不同，後續會著手調整。

石崇良允諾「明年健保費不漲」

石崇良允諾「明年健保費不漲」

行政院啟動內閣改組，準衛福部長石崇良今（28）日與媒體見面時明確表態「明年漲保費機會很低」，但是健保財務仍需開源節流。開源部分包含討論補充保費調整、增加政府挹注，至於節流的重點在於健康促進，健保研擬和商業保險業者合作，透過健康存摺紀錄民眾接受政府預防保健服務如癌篩、成人健檢等降低疾病惡化措施，商業保險就可以回饋保險費下降。

新冠疫情曾稱「萬華破口」石崇良道歉

新冠疫情曾稱「萬華破口」石崇良道歉

祝福石崇良一切順利！被問是否委屈　邱泰源反應曝

祝福石崇良一切順利！被問是否委屈　邱泰源反應曝

快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整

快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整

石崇良接任衛福部長　陳菁徽：應提留才政策避免人力荒

石崇良接任衛福部長　陳菁徽：應提留才政策避免人力荒

