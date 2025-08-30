遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘駁「非事實」：僅潘孟安奉派前來

▲民進黨團總召柯建銘30日出席2025中元祭典活動。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導



民進黨團總召柯建銘因大罷免大失敗遭到黨內醞釀逼宮，甚至傳出身兼黨主席的總統賴清德還2度出面要他辭去總召職務。對此，柯建銘今（30日）發文駁斥，這些傳聞非事實，不過他坦誠，在26日派系會議後，總統府秘書長潘孟安確實有來找他，並說明只是奉派前來。

民進黨在大罷免失利後，黨內展開檢討聲浪，立院黨團七長其中有六長已請辭，僅剩總召柯建銘拒辭。近日還傳出總統賴清德2度當面要逼退柯建銘，不料，反遭柯建銘當場拒絕並痛罵。

針對遭總統當面逼辭總召的傳聞，柯建銘今日出席2025文化中元祭典時表示，今日主要來談民主普渡，其他問題都不要再問了，謝謝，他不會再做任何回答了。

不過，柯建銘稍早則在臉書提及，這些傳聞都是子虛烏有，不是事實，包括，有媒體報導，他的夫人在大罷免告終後，對黨內高層淚訴，盼能讓75歲的他當完任期一事，也遭柯建銘嚴正否認。

柯建銘強調，現在很多傳聞，只是在破壞黨內團結，而他和賴清德之間，也不存在這些問題，柯建銘說，潘孟安在派系會議後，有來找他，但一直苦笑說「拍謝」，說明只是奉派前來。

此外，今日與柯建銘同場出席2025文化中元祭典的總統府資政姚嘉文表示，如果有問題，整個黨都有問題，不是柯總召的問題，柯總召要不要怎麼樣，是黨團做決定，但是不要把責任推給柯總召，柯總召很辛苦，貢獻很大。

姚嘉文接著替柯建銘抱屈，「大家都有責任，全黨都有責任」，而且全黨也沒有輸到怎麼樣，不要這樣自己看扁自己，有事情要對外，不要對內，對付柯總召。

至於是否會和賴清德談到此事？姚嘉文則說，他不知道細節，自己前陣子見過黨主席，最近可能還會再見一次，但這是黨的問題，不是總統的問題。

▼總統府資政姚嘉文出席2025中元祭典活動。（圖／記者呂佳賢攝）