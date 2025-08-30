2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德近日多次在公開場合中提及，2030年國防預算將比照北約模式，提升至占GDP5％，以強化台灣防衛的實力。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（30日）在臉書發文質疑，為達到這個目標，將排擠社福、教科文預算，不然就只剩舉債、加稅？

游淑慧表示，賴清德昨天在接見美國參議院軍事委員會主席維克時保證，明年度的國防預算將占GDP3％，且預計在2030年前，國防預算占比，將比照北約模式達GDP5％。

然而游淑慧質疑，錢從哪來？是要加稅籌錢或是排擠教育社福？游淑慧還進一步質疑，台灣怎麼跟北約比？是要比國力？比重稅？還是比舉債？

游淑慧指出，目前台灣的中央政府支出占GDP為12.40%，如果這12.4%中的5%都要編成國防預算，那代表政府支出中的40%，將全部變成國防預算，從目前4674億增加到1兆2500億，增加約8000億。

游淑慧直指，2025年的預算編列，社會福利支出才8310億元、教育科學文化支出6050億元，難道是要把社福和教科文各砍一半，籌措8000億？如果不從現有其他預算排擠，那不就只剩下舉債或加稅？

此外，游淑慧表示，賴總統總愛拿北約來比，北約5%和台灣5%的概念一樣嗎？根據Trading Economics 的數據，2025年歐盟政府支出占歐盟GDP的比例大概49.90%。

游淑慧細數，所以歐盟拿GDP的5%去做國防支出，其實只佔歐盟政府支出的百分之十而已，100元拿10元做國防和100元拿40元做國防，概念上差很多，賴清德會算數嗎？

最後，游淑慧強調，如果比照北約目標，拿政府支出的10%去做國防預算，現在的台灣早就達到14.9%，強化國防雖然是必要之舉，但量力而為才能永續，如果沒有財政概念，一味超額軍購、逞強好勝，等於變相窮台掏空。