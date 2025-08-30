柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨團總召柯建銘在大罷免大失敗後遭到黨內醞釀逼宮，然而，近日更傳出總統賴清德2度親自勸退柯建銘，卻反遭柯建銘當面拒絕並痛罵。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（30日）發文表示，根據金庸小說《鹿鼎記》敘述，當年康熙皇帝要撂倒鰲拜，是經過精心設計，也就是康熙的玩伴韋小寶，在其中扮演關鍵角色。如果說賴清德是康熙，柯建銘是鰲拜，那誰是韋小寶?

游盈隆提到，他日前曾發文指出，柯建銘若堅持不辭總召一職，恐怕會讓許多人腦海中浮現「康熙皇帝力擒鰲拜」的典故，當下其實只是隨筆帶過，沒想到許多媒體做了報導。

至於康熙力擒鰲拜的典故，會重演嗎?游盈隆認為，太陽底下沒有新鮮事，說不定還真的會在台灣重演，但如果說賴清德是康熙，柯建銘是鰲拜，那誰是韋小寶?

游盈隆說，根據金庸的小說《鹿鼎記》當中有敘述，當年康熙皇帝要撂倒鰲拜，其實是經過精心設計的，也就是康熙的玩伴韋小寶，在其中扮演一個關鍵角色。

游盈隆進一步指出，不論從背景或個性看，賴清德的韋小寶應該是徐國勇，不過，徐國勇真的能扮演好韋小寶的角色嗎？如果做不到，剛上任民進黨秘書長就會先摔一跤，起身炮打不響，不是很尷尬嗎?

此外，游盈隆認為，更嚴重的是，如果賴總統兼黨主席無法勸退柯建銘，那等於康熙捉拿鰲拜計畫落空，行動失敗，滿面豆花，以後令不出總統府，怎麼辦？以政治學術語說，這暗示一個政治領導危機，如此一來，事情就大條了。

游盈隆強調，近日不少報導都針對「賴柯懇談，老柯拒絕退居二線」做了深入報導，代表事情應該是真的，那問題就不僅僅是老柯接不接受勸退而已，更重要的是，賴總統兼黨主席今後講的話還有人甩嗎？