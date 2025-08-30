　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨團總召柯建銘在大罷免大失敗後遭到黨內醞釀逼宮，然而，近日更傳出總統賴清德2度親自勸退柯建銘，卻反遭柯建銘當面拒絕並痛罵。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（30日）發文表示，根據金庸小說《鹿鼎記》敘述，當年康熙皇帝要撂倒鰲拜，是經過精心設計，也就是康熙的玩伴韋小寶，在其中扮演關鍵角色。如果說賴清德是康熙，柯建銘是鰲拜，那誰是韋小寶?

游盈隆提到，他日前曾發文指出，柯建銘若堅持不辭總召一職，恐怕會讓許多人腦海中浮現「康熙皇帝力擒鰲拜」的典故，當下其實只是隨筆帶過，沒想到許多媒體做了報導。

至於康熙力擒鰲拜的典故，會重演嗎?游盈隆認為，太陽底下沒有新鮮事，說不定還真的會在台灣重演，但如果說賴清德是康熙，柯建銘是鰲拜，那誰是韋小寶?

游盈隆說，根據金庸的小說《鹿鼎記》當中有敘述，當年康熙皇帝要撂倒鰲拜，其實是經過精心設計的，也就是康熙的玩伴韋小寶，在其中扮演一個關鍵角色。

游盈隆進一步指出，不論從背景或個性看，賴清德的韋小寶應該是徐國勇，不過，徐國勇真的能扮演好韋小寶的角色嗎？如果做不到，剛上任民進黨秘書長就會先摔一跤，起身炮打不響，不是很尷尬嗎?

此外，游盈隆認為，更嚴重的是，如果賴總統兼黨主席無法勸退柯建銘，那等於康熙捉拿鰲拜計畫落空，行動失敗，滿面豆花，以後令不出總統府，怎麼辦？以政治學術語說，這暗示一個政治領導危機，如此一來，事情就大條了。

游盈隆強調，近日不少報導都針對「賴柯懇談，老柯拒絕退居二線」做了深入報導，代表事情應該是真的，那問題就不僅僅是老柯接不接受勸退而已，更重要的是，賴總統兼黨主席今後講的話還有人甩嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

對於牽涉前立委陳歐珀收賄案　聯興國際前董事長洪英正做出澄清

判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

【神助攻】警急喊「載我！」跳上外送員機車 秒逮落跑移工

政治熱門新聞

普發1萬　最快「這個月」拿到

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

追加預算案三讀　行政院：636億地方補助款立即撥付

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多熱門

相關新聞

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

總統賴清德近日多次在公開場合中提及，2030年國防預算將比照北約模式，提升至占GDP5％，以強化台灣防衛的實力。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（30日）在臉書發文質疑，為達到這個目標，將排擠社福、教科文預算，不然就只剩舉債、加稅？

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

請賴政府適度揭露「能源議題」兵推內容

請賴政府適度揭露「能源議題」兵推內容

關鍵字：

賴清德柯建銘逼宮大罷免游盈隆民進黨

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬　最快「這個月」拿到

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面