花蓮1萬5千公噸文旦柚來了！　全台1200門市同步上市

▲▼花蓮文旦柚豐收，今年產量達15,000 公噸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣是全台最重要的文旦柚產區之一，種植面積約占全國四分之一，今年產量達 1萬5千 公噸。縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友與土地共同努力的結晶。隨著文旦柚產季到來，縣府整合地方農會、在地業者及全台零售通路，自 8 月底起開跑一系列推廣行動，透過展售、市集與農遊體驗，讓全台民眾能以多元方式品嚐花蓮的幸福滋味。

縣長徐榛蔚指出，花蓮文旦柚以 「微酸回甘的黃金比例」 著稱，果肉清爽、甜度適中，是中秋節最受歡迎的經典滋味。今年縣府與瑞穗、玉溪、光豐、鳳榮、壽豐、花蓮市及花蓮縣農會合作，規劃多場展售活動，將花蓮文旦柚直接送達全台消費者。同時也透過大型零售通路合作，全聯福利中心在全台 1,200 多家門市同步推出嚴選花蓮文旦柚，讓民眾在日常採買時就能輕鬆購得。她表示，這些多元化的推廣方式，不僅讓花蓮文旦更貼近消費者生活，也有助於持續提升品牌形象與市場競爭力。她強調，縣府希望藉由文旦柚行銷，不僅提升農產價值，也讓民眾在參與活動中，深入感受花蓮農業的多元魅力與文化底蘊；好山好水養好柚，「好山好水、純淨優質」將不只是口號，而是一種能被嚐到、看見與記住的真實體驗。而這份真實的好滋味，將透過一連串的推廣活動傳遞給全台民眾。

▲縣長徐榛蔚指出，花蓮文旦柚以 「微酸回甘的黃金比例」 著稱是中秋節最受歡迎的經典滋味。

農業處長陳淑雯說明，今年的行銷系列活動將由9月3日(三)在花蓮縣政府辦理的「2025花蓮文旦柚宣傳行銷記者會」揭開序幕。縣府首度以「文旦創新」為主題，結合縣內農友、麵包店、飲料冰品業者、伴手禮及食品加工業等夥伴，共同推出創新應用，將文旦從餐桌延伸到日常生活，展現農產跨界加值的無限可能。隨後，縣府和各農會合作，將陸續帶領農友走向台北希望廣場、圓山花博、新北板橋與建國花市等地展售，把花蓮文旦推廣到更多市場。同時，9月13日(六)至14日(日)在花蓮府前石雕廣場將舉辦「柚香良菜市集」，現場結合超過 60 個特色攤位，推出創意料理、蔬食美食、親子互動與舞台表演，並同步在瑞穗舉辦「農遊輕旅行」，帶領民眾走進果園體驗採柚與產地餐桌文化。

▲▼花蓮縣府整合地方農會、在地業者及全台零售通路，起跑花蓮文旦柚推廣行動。

徐榛蔚說，縣府期盼透過全台零售通路合作、市集體驗與創新產品的結合，讓「柚見花蓮」不只是活動口號，而成為每一位民眾實際參與與記憶的真實經驗。花蓮的 「好山好水、純淨優質」，將透過一顆顆文旦柚，傳遞到全台每個家庭的餐桌與團聚時刻。

更多活動資訊，請上花蓮縣政府官網（https://www.hl.gov.tw）或農業處臉書專頁（https://www.facebook.com/hlgov.agriculture）查詢。

