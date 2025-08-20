新北產地直送！八里文旦柚皮薄多汁　預購優惠限時開跑

▲八里文旦柚皮薄多汁，預購優惠限時開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

八里文旦柚預購優惠限時開跑！八里區農會即日起至9月9日推出文旦柚禮盒限時預購優惠，於電商平台「小農電舖直銷站」下單，不僅全館農特產品享免運，消費滿額還有機會抽中八里福朋喜來登酒店自助餐券。新北市農業局推薦八里文旦柚，果皮細緻、果肉Q彈、香氣濃郁，酸甜平衡、風味絕佳，是產地直送的優質首選。

八里區農會經營的「小農電舖直銷站」整合在地優質柚農品牌，嚴格控管品質與食安，讓消費者安心選購。今年更推出限時線上預購優惠，即日起至9月9日於平台下單，全館農特產品免運，另單筆滿3,000元還可參加抽獎，還有機會獲得八里福朋喜來登酒店自助餐券（價值1,188元），共抽出5名幸運得主。

▲農會於9月周末假日加碼推出4梯次食農教育體驗活動。

八里農會理事長施阿貴指出，八里文旦柚因臨淡水河口、土壤含鹽適中，加上多種植於排水良好的山坡地區，不易積水、果實品質穩定，果皮薄、汁多味美，是市場上的搶手貨。挑選時只要注意果皮細緻有重量感、底部微凹且油胞分布均勻，即為上選好柚。

除預購優惠外，農會也推出「文旦採果一日遊」體驗活動，1,000元即可暢遊八里、親手採摘新鮮文旦柚，品嚐期間限定的柚香下午茶，再加贈農會社區小舖100元蔬菜購物金，現場挑選在地小農優質蔬果，體驗「從產地到餐桌」的樂趣，活動規劃2梯次，每梯次40人，將於8月20日中午起開放報名，請至「伊貝特」報名網報名參加。

▲八里農會推出「文旦採果一日遊」體驗活動。

此外，農會於9月周末假日加碼推出4梯次食農教育體驗活動，相關資訊將於8月19日公布於八里區農會臉書。今年文旦柚預計8月25日開始採收，9月12日起陸續出貨，歡迎民眾把握時間預購，品味八里在地好柚。

新北市農業局表示，持續推動「農業健康市/式」，致力協助在地小農建立品牌、拓展電商通路。八里區所銷售農產皆經農藥殘留檢驗合格，品質安全有保障。歡迎消費者上網至「小農電舖直銷站」購買八里文旦柚或電洽八里區農會供銷部：02-8630-2579。