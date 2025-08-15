　
政治

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

▲▼ 北市府政風處砸120萬請李多慧宣傳活動 。（圖／台北市政府政風處提供）

▲北市府政風處砸120萬請李多慧宣傳活動 。（圖／台北市政府政風處提供）

記者崔至雲／台北報導

北市政風處本月13日舉辦「Taipei·廉你都會」廉政短影音發布會，活動經費120萬，還邀請知名啦啦隊女神李多慧拍攝短片，不過記者會當天卻沒有媒體到場，遭批浪費公帑。對此，政風處坦言，行銷方式與成果確有須精進之處。

「Taipei·廉你都會」廉政短影音發布會為北市府今（2025年）「誠風破浪的台北隊」公務員專案宣導採購案工作項目之一，包含製作短影音、設計專屬IP、遊戲及宣傳圖稿等行銷內容，北市府委託廠商辦理，總契約金額為120萬。

對於沒有通知媒體的說法，政風處曾回應媒體，本處於活動前委由廠商向媒體通知相關資訊，活動當日計有7間媒體到場、活動後約有20家網路媒體露出，行銷方式與成果確有須精進之處，本處將加強處內相關作業流程、同時持續督導廠商依契約及政府採購法相關規定確實辦理，以達本專案多元方式強化公務員廉政倫理規範意識，並歡迎市府同仁及市民朋友點閱本案短影音，參與趣味遊戲，共同打造本府廉潔文化。

不過對於政風處指出有通知媒體，但市府媒體群組並未收到相關消息，政風處也緊急回應，該群組非用於對媒體發布；本處除表歉意、於此更正，未來定加強處內相關訓練。

▲▼ 北市府政風處砸120萬請李多慧宣傳活動 。（圖／台北市政府政風處提供）
 

08/14 全台詐欺最新數據

李多慧頂雙馬尾「解放短版水手服」

李多慧頂雙馬尾「解放短版水手服」

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展已超過兩年，憑藉亮眼的外型與精湛的舞蹈功力，在台灣吸引了不少忠實粉絲。常在社群平台分享日常生活的她，近日前往了台東旅遊，並分享了一系列美照，展現完美身材線條，吸引大批網友圍觀。

李多慧颱風出門「披頭散髮險摔」　自嘲：老鳥不怕了

李多慧颱風出門「披頭散髮險摔」　自嘲：老鳥不怕了

上半年拆近3千件！　北市建管處：1類違建優先處理

上半年拆近3千件！　北市建管處：1類違建優先處理

李多慧「鏡頭前卸光濃妝」

李多慧「鏡頭前卸光濃妝」

李多慧宣傳記者北市政風處行銷

