本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

記者周亭瑋／綜合報導

一間網購手工皂店原本生意冷清，直到有人建議老闆娘，將重點放在「顧客得到的價值」後，3個月內營業額竟狂飆15萬元；然而，在欣喜之餘她卻遭到檢舉，最終不僅慘挨罰，連帳號都被封了。

吳承羲醫師在粉專「東村誠醫師的診療室」發文分享，一則近日在網路引發熱議的行銷案例。之前，一家網購手工皂店原本生意不好，老闆娘拍攝了許多強調天然成分、純手工製作的精美影片，卻難以帶動訂單。

後來，有人建議她改變策略，將重點放在「顧客得到的價值」上，甚至舉例「敏感肌改善」、「皮膚變光滑」、「痘痘消失」等效果，結果詢問度迅速暴增，甚至在短短三個月內月，營業額從10萬元翻漲1.5倍。

然而，這樣的成功卻付出了慘痛代價。吳承羲搖頭表示，該手工皂業者後來因涉嫌違反《醫療法》遭檢舉，最終不僅帳號遭到封鎖、商品全面下架，先前賺到的收益也全數吐出，連罰款都不足以抵銷。

對此，網友們紛紛回應，「這個違反化妝品規定，誇大或是涉及宣稱效能，通常第一次會輔導，若再犯才會罰款」、「這個算宣傳療效吧...可以治痘痘？」「很多人都不覺得怎樣，宣傳再多次也沒用，只能罰一次讓你痛」。

值得一提的是，如涉及非醫療機構刊登醫療廣告，根據《醫療法》第104條規定，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；又或廣告內容涉及虛偽、誇張、歪曲事實或有傷風化者，另可依同法第103條第2項規定，除依第1項裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下之罰鍰外，並得加重1個月以上、1年以下停業處分或廢止其開業執照，並由中央主管機關吊銷其負責醫師之醫師證書1年之處分。

