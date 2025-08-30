獨／吞善款連環爆！　AJ哥被控幫女大生募16萬「只給6萬」

▲涂姓女大生因父親遭遇重大車禍求助AJ哥，對方幫她募款約16萬元，卻只給了其中6萬元。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、林東良／台中、台南報導

公益網紅AJ哥（本名曹暐國）昨日才遭罹患「象腿症」的賀姓男子控訴，稱AJ哥替他募得33萬元善款，卻僅給他9萬元使用，導致他病情惡化險截肢。今天（30日）又有爆料指出，1名年僅20歲的涂姓女大生，今年初因父親遭遇重大車禍而求助AJ哥，對方幫她募款約16萬元，卻只6萬，後續欲再請求幫忙，僅得到「須重新審核」的答覆就再無下文。

《ETtoday新聞雲》記者透過臉書粉專私訊AJ哥，詢問幫涂姓女大生募款一事，但至出稿前未獲回應。

爆料人表示，涂姓女大生家境清寒，家庭成員為爸爸、妹妹及行動不便的70歲奶奶，涂父今年2月發生車禍受到嚴重腦傷，歷經多次治療至今仍意識不清，女大生今年2月間求助AJ哥，AJ遂於3月間與清明節前後，2次前往探視涂父，並分別給予3萬元、3萬元及床墊物資等。

爆料人說，根據掌握資料，AJ哥向善心人士募款15萬5900元、共24筆善款，卻只願給女大生6萬元，不知出何原因，其心可議。女大生後續於7月間再向AJ哥求助，對方疑透過小幫手回覆「要重新審核」，但明明是同一個案，為什麼需要再審核一次？

爆料人指出，涂父目前仍狀況不佳，住在治療機構，積欠相關醫療費用約5萬元，而女大生還無工作能力，身為家中經濟支柱的涂父也倒下，涂家生活陷入困頓，十分淒慘。

▲根據掌握資料，AJ哥向善心人士募款15萬5900元、共24筆善款，卻只願給女大生6萬元。（圖／民眾提供）



昨天30多歲的賀姓男子控訴，他罹患象腿症，今年1月向AJ哥尋求幫助，對方替他募款33萬元，僅給他9萬元，導致病情惡化差點要截肢。對此，AJ哥發文表示，「2年來一直在盡心盡力，幫助每一個有需要的個案，沒有想到會有被幫助過的人來惡意抹黑，網路並非法外之地，對此惡劣行徑絕不姑息，將提供相關資料給予委托法務團隊，整理並追究當事人對本人名譽損失等後果的法律責任。」

▲▼賀男控訴，他罹患象腿症，今年1月向AJ哥尋求幫助，對方替他募款33萬元，僅給他9萬元，導致病情惡化差點要截肢。（圖／民眾提供）

AJ哥說，「確實在幫助眾多個案情况下，有品行不良的現象存在是難免的，也會失望和寒心。為了這兩年與共同幫助個案的愛心人士們和更多有需要幫助的人，會堅持初心，不會被個別現象和惡意人士阻礙。」

台南市社會局表示，有關網路「AJ哥」遭爆私吞巨額善款案，經查AJ哥曹某日前已經因為藉「AJ公益行善團」之名，在臉書、抖音等網路媒體對外公開勸募及露出個人金融帳號募款，經檢舉及本局查明後，確認曹某確有違反公益勸募條例第24條規定，由本局於114年8月發函制止並處以4萬元罰鍰在案。本次曹再被爆私吞巨額善款案，將持續追查，若其確實違反公益勸募條例第24條規定經再制止仍不遵從者，本局將按次連續處罰，最高可處以罰鍰20萬元。

▲AJ哥近日受邀到中國，當地觀光局長拉紅布條迎接。（圖／翻攝自Instagram／aj0711wei）