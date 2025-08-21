鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭「入獄黑歷史」　曾被送貨司機牽扯毒品

▲AJ哥在網路節目「戲引子」大談黑歷史。（圖／翻攝自YouTube／戲引子，下同）

記者閔文昱／綜合報導

公益網紅風波持續延燒，近日「公益網紅」賓賓哥（本名江建樺）與另一名網紅AJ哥（本名曹暐國）因公益理念與執行方式不同，隔空交火、鬧得沸沸揚揚。事件更進一步揭露AJ哥的黑歷史，他在受訪時坦承曾入監服刑，涉及毒品與槍砲相關罪行。

AJ哥日前接受網紅雪碧、圤智雨邀約，在YouTube頻道「戲引子」透露，過去他從事家具生意，早期賺錢後自覺飄了，接觸到毒品，是被送貨司機誘導吸食，他坦言「仔細回想也是要怪自己」，服刑後他痛改前非，投身公益，並希望不讓媽媽擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AJ哥表示，他一直在做公益，是台灣在TikTok直播做公益的第一人，入獄前後都有從事公益，並打算透過自傳將自身經歷分享給面臨相似處境的人，提醒大家「回頭是岸」。他也提到，妻子一路扶持他重返正軌，他自己則希望不再浪費時間在其他地方。

另一方面，賓賓哥則因與AJ哥的矛盾，以及AJ哥稱其家人遭恐嚇一事，決定出面澄清。根據對話紀錄與AJ媽媽親口證實，事情並非恐嚇，而是粉絲過度干涉造成的騷擾。賓賓哥指出，部分網路節目與外界傳言夸大了事件，並透露圤智雨與AJ哥因利益結盟，使事件更加複雜。泰霸集團也已表態，將對圤智雨提出誣告訴訟，求償名譽損失1000萬元。

▼AJ哥（右）切割賓賓哥（左）。（圖／翻攝自IG）