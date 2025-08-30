　
政治

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

▲▼ 新加坡總理黃循財訪華,習近平,李強,會見,北京 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲習近平。（圖／翻攝 央視、新華社）

記者崔至雲／台北報導

國防部2026年中共軍力報告書，引用美國2024的中共軍力報告指出，中共犯臺可能時機包括，台灣正式宣布獨立、未清楚定義之台獨舉動、台灣內部動盪、台灣獲得核武、不斷推遲兩岸和平統一對話進程、外國軍隊介入台灣內部事務，除此之外，現階段中共內部存在政治、經濟及社會等問題，不排除習氏為鞏固政權，將採武力犯臺手段，轉移內部壓力，凝聚向心力。

報告中分析中共政治概況，在「以黨領政」原則下，習近平對中央政治局仍保有高度掌控力，政治局委員多為昔日下屬，因此即便習氏於2025年中央紀律檢查委員會表示，當前反腐鬥爭情勢嚴峻，高層貪腐情況「存量不除，增量再增」，將持續推進整肅行動，而其權力卻未有明顯鬆動跡象。

報告中指出，中共國防政策維持「積極防禦」，並依新「三步走」擬定短、中、長期戰略目標逐步達成軍事現代化；另強調貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊絕對領導，以實現其「強軍夢」目標。

報告書指出，共軍近年頻繁派遣艦、機於我周邊海、空域從事備警巡及無人機侵擾，持續對台進行軍事壓迫，亦藉針對性軍事演訓，展示對台作戰能力，並透過「灰色地帶」手段，模糊戰場空間，縮短我預應時間。另派遣航艦編隊赴西太平洋演訓，展現「反介入／區域拒止（A2/AD）」能力。中共對台軍事威脅未曾緩滅，續藉威懾態勢，營造備戰氛圍。

在犯台時機評估上，報告書分析，參據中共「反分裂國家法」第8條，述明下列條件發生時，將對台「採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」：1、台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；2、發生會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；3、和平統一可能性完全喪失。

報告書指出，美國公布2024「中共軍力報告」指出，中共犯台可能時機為下列6項：台灣正式宣布獨立、未清楚定義之台獨舉動、台灣內部動盪、台灣獲得核武、不斷推遲兩岸和平統一對話進程以及外國軍隊介入台灣內部事務。

報告書提到，綜上，美國防部評估6種時機可能觸發中共對台動武外，現階段中共內部存在政治、經濟及社會等問題，不排除習氏為鞏固政權，將採武力犯臺手段，轉移內部壓力，凝聚向心力。

報告書也說，是否推動解決台灣問題，主動權完全取決於中共，惟仍須考量共軍是否已具備充足奪台、抗擊外軍作戰與威懾等能力，以及可承受奪台產生之政治風險與軍事成本。

08/29

金正恩激動飆淚！　彎腰擁吻男童「別哭」
快訊／11縣市大雨特報！　下到晚上
女友死家中「腫脹發黑」　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天
AV女優揭「角頭變Ｘ頭」真相！　網質疑露點是特效
網紅揭「日本婚禮手冊」狂列32細節　一票人驚：台灣很多都NG
快訊／台北飆37.3度！　8縣市「高溫警示」
高雄命案現場畫面曝光！　姐弟戀同居「女亡滿牆血」

國防部中共犯台習近平

