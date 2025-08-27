　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席「要選就選真的」　連勝文：別藉機炒知名度、募款

▲▼連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席陷入亂局，現任黨主席朱立倫堅持交棒，但黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕卻拒絕參選，目前表態者眾，但黨內「份量」不足讓基層深陷焦慮。國民黨副主席連勝文今（27日）接受主持人黃光芹直播節目《中午來開匯》專訪時直言，若有人要參選黨主席，就應「選真的」，而不是藉機炒作知名度、募款或替他人出氣，若僅是基於個人目的，「真的不要再浪費我的時間」。

連勝文表示，盧秀燕的民調數字表現良好，如果她願意承擔選黨主席，當然是好事，他也會非常感謝與支持；但若盧秀燕基於個人考量沒有意願，也應予以尊重，「這是她的選擇，不是任何人可以替她決定的」。

至於外界總期待國民黨有「救世主」出現，連勝文強調，自己早在十年前就提醒過，國民黨不應老是幻想有「天降英才」。他引用現任台中立委黃健豪的說法，強調國民黨應該思考如何集結群體力量，共同扛起政黨責任，這才是最重要的方向。連勝文也提到，無論盧秀燕是否參選黨主席，他都認為重點在於國民黨如何凝聚共識、整合力量，而不是一味尋找「救世主」。

連勝文透露，自己與朱立倫共事4年，雖談不上私交，但在公務上有一定共識，黨主席職務勢必會得罪人，因為光是提名縣市長、議員、立委及總統候選人，就必然會牽動不同派系利益。尤其不分區立委名單更是爭議焦點，過去常傳出金錢交易傳聞，但他認為，至少在去年這一屆的不分區提名過程中，並沒有出現任何金錢交易的傳聞，這點是朱立倫的堅持與難得之處。

連勝文說，能抵擋住外界壓力與誘惑並不容易，而這正是黨主席肩負的重要責任。他認為，與其陷入「防誰、擋誰」的內耗，製造像網路小說般的情節，不如務實思考如何真正解決國民黨的問題，才是黨內最該聚焦的課題。

談及朱立倫的個人特質，連勝文指出，朱主席並非大鳴大放、逢事必表態的人，而是較內斂的人格特質，平常也難以猜測朱立倫的想法，但因自己是志工性質，並無爭取提名或謀取好處的需求，所以不會特別去探測。他認為，正因朱立倫的內斂性格，可能導致外界覺得無法即時溝通，進而產生誤會或恩怨，但這也是政治上難以避免的現象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝
抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波
30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10
快訊／七長剩一長！王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹
快訊／李洋接任運動部長　王齊麟發聲了
性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹部

林佳龍重申「中國從未統治過台灣」　大酸：也許他們在寫小說

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

國民黨主席「要選就選真的」　連勝文：別藉機炒知名度、募款

結合台東地區救援能量　海巡辦理聯合救生救難演練

中職傳奇球星「假日飛刀手」也入閣　綠委對3項表現印象深

史上最年輕政院秘書長　張惇涵接任務「使命必達」獲蔡賴重用

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

接任政院秘書長　張惇涵喊3聲「效率」：加強溝通、加速執行

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

快訊／王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹部

林佳龍重申「中國從未統治過台灣」　大酸：也許他們在寫小說

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

國民黨主席「要選就選真的」　連勝文：別藉機炒知名度、募款

結合台東地區救援能量　海巡辦理聯合救生救難演練

中職傳奇球星「假日飛刀手」也入閣　綠委對3項表現印象深

史上最年輕政院秘書長　張惇涵接任務「使命必達」獲蔡賴重用

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

接任政院秘書長　張惇涵喊3聲「效率」：加強溝通、加速執行

「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

AJ哥受邀到中國！高官「拉紅布條迎接」　發片嗨喊：青海我來了

英格蘭聯賽盃／狼隊末段連進2球！戲劇性逆轉西漢姆　戈麥斯：我們戰鬥到最後一分鐘

林莎出國解放比基尼！　「趴地掉出傲人上圍」好身材看光

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

買房砸41萬裝潢　男見「真正屋主」現身大驚：記錯樓層了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

吉田一將遭註銷仍會留隊　台鋼雄鷹期待經驗傳承

【忘拉手煞悲劇】計程車倒退嚕 運將肉身擋！遭活活壓死

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

更多熱門

相關新聞

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

台北市長蔣萬安今年3月拍板拆除公館圓環，卻因為要一併填平公車專用車行地下道引發民意反彈，藍綠白議員都發生喊不妥，北市議會6月時決議暫緩工程，後續辦理公聽會時，現場民眾也一面倒反彈聲浪。但台北市交通局今（27日）突然再宣布，公館圓環確定將於9月13日凌晨動工拆除，並改為正交路口。至於原本的公車專用地下道仍會填平，這讓綠白議員通通炸鍋，民眾黨議員張志豪痛批，草率做這個決定，「非常非常不尊重台北市議員」，說明會時大家都提出反對意見，居然一條條被市府駁回，非常沒道理。

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

不挺胞弟謝典林參選黨魁？　謝衣鳯提朱立倫：適合當黨主席的人選

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了

普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了

關鍵字：

國民黨朱立倫羅智強連勝文張亞中

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

薔薔宣布開除元老員工

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面