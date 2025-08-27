國民黨主席「要選就選真的」　連勝文：別藉機炒知名度、募款

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席陷入亂局，現任黨主席朱立倫堅持交棒，但黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕卻拒絕參選，目前表態者眾，但黨內「份量」不足讓基層深陷焦慮。國民黨副主席連勝文今（27日）接受主持人黃光芹直播節目《中午來開匯》專訪時直言，若有人要參選黨主席，就應「選真的」，而不是藉機炒作知名度、募款或替他人出氣，若僅是基於個人目的，「真的不要再浪費我的時間」。

連勝文表示，盧秀燕的民調數字表現良好，如果她願意承擔選黨主席，當然是好事，他也會非常感謝與支持；但若盧秀燕基於個人考量沒有意願，也應予以尊重，「這是她的選擇，不是任何人可以替她決定的」。

至於外界總期待國民黨有「救世主」出現，連勝文強調，自己早在十年前就提醒過，國民黨不應老是幻想有「天降英才」。他引用現任台中立委黃健豪的說法，強調國民黨應該思考如何集結群體力量，共同扛起政黨責任，這才是最重要的方向。連勝文也提到，無論盧秀燕是否參選黨主席，他都認為重點在於國民黨如何凝聚共識、整合力量，而不是一味尋找「救世主」。

連勝文透露，自己與朱立倫共事4年，雖談不上私交，但在公務上有一定共識，黨主席職務勢必會得罪人，因為光是提名縣市長、議員、立委及總統候選人，就必然會牽動不同派系利益。尤其不分區立委名單更是爭議焦點，過去常傳出金錢交易傳聞，但他認為，至少在去年這一屆的不分區提名過程中，並沒有出現任何金錢交易的傳聞，這點是朱立倫的堅持與難得之處。

連勝文說，能抵擋住外界壓力與誘惑並不容易，而這正是黨主席肩負的重要責任。他認為，與其陷入「防誰、擋誰」的內耗，製造像網路小說般的情節，不如務實思考如何真正解決國民黨的問題，才是黨內最該聚焦的課題。

談及朱立倫的個人特質，連勝文指出，朱主席並非大鳴大放、逢事必表態的人，而是較內斂的人格特質，平常也難以猜測朱立倫的想法，但因自己是志工性質，並無爭取提名或謀取好處的需求，所以不會特別去探測。他認為，正因朱立倫的內斂性格，可能導致外界覺得無法即時溝通，進而產生誤會或恩怨，但這也是政治上難以避免的現象。