羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

▲羅智強向馬英九提參選黨主席政見。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強日前宣布參選國民黨主席。羅智強今（28日）在臉書上透露，他今天特別去找前總統馬英九報告他將參選黨主席，馬英九聽完後，拍著羅的肩膀說，「責任來了，不要逃避；該挺身時，不要猶豫。我對智強，深具信心。」馬也向羅智強說，「加油！國民黨是該世代交替了！」

「我參選中國國民黨主席，就是要向台灣人民展現這份責任與信念」，羅智強表示，今天他去拜訪馬英九總統。除了當面向馬報告他參選中國國民黨主席的決定，也特別帶了「馬英九三寶」，香蕉、牛奶、紅豆餅——馬總統最愛的平民美食。他笑著提醒馬一段往事，「總統，您還記得嗎？有一次您一口氣吃了五個車輪餅！」馬英九笑說有印象，「我只是想找紅豆口味的，但一直沒找到。」羅回答，「因為那袋裡根本沒有紅豆口味！」在這樣的閒話家常之中，他感受到馬的親切與溫暖。

羅智強說，隨後，他正式向馬英九報告他的政見，兩岸關係三箭，第一箭，九二共識是標配。民進黨執政九年，不接受九二共識，廢棄兩岸共同政治基礎，一再操弄「抗中保台」，造成兵凶戰危。賴清德上任後，更把台獨包裝成新兩國論，讓台灣陷入空前危機。所以，參選中國國民黨主席，主張遵守《中華民國憲法》、及《兩岸人民關係條例》的規範，以「九二共識」為基礎，反對台獨路線，推動兩岸破冰、重啟兩岸對話，讓兩岸關係回到和平正軌。

第二箭，不卑不亢守和平。台灣人民都不希望台海發生戰爭。國民黨反對台獨、反對一國兩制，捍衛中華民國主權與民主體制。我們要延續馬英九的「親美和陸」路線，不做大國角力的棋子，而是以不卑不亢的態度，守護有尊嚴的和平。和平不是無原則的和平，和平必須不卑不亢、有尊嚴。我們反對中共不放棄武力攻台及對台軍演，對於中共的外交打壓和軍事威脅，國民黨必定會嚴正的抗議和反對，此為「不卑」。但國民黨也同樣無法接受民進黨刻意拉高意識形態，不斷的用「仇中反中」輕率的把兩岸推進無底的仇恨深淵，此為「不亢」。

第三箭，三道安全防線。他主張「以兩岸和解實現台海和平、以活路外交拓展國際空間、以國防武力嚇阻外來威脅」，重建馬英九執政時期確保台灣安全的三道防線，讓九二共識成為兩岸關係的標準配備。

羅智強說，馬英九聽完後，拍著他的肩膀說，「責任來了，不要逃避；該挺身時，不要猶豫。我對智強，深具信心。」他回應馬，「總統放心！我一定承擔責任，贏得黨主席，帶領國民黨重返執政，開創兩岸和平新時代！」馬再次拍拍他的肩膀說「加油！國民黨是該世代交替了！」

羅智強說，回想過去，因為馬英九的提攜，他得以在總統府歷練國政，陪他打過兩次總統大選勝仗，累積了治理視野與實戰經驗。這些，都是他今天參選中國國民黨主席的養分。「感謝馬總統的信任與鼓勵，衷心祝願您永遠健康、喜樂、平安！」。