　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

▲▼ 羅智強向馬英九提參選黨主席政見。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強向馬英九提參選黨主席政見。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強日前宣布參選國民黨主席。羅智強今（28日）在臉書上透露，他今天特別去找前總統馬英九報告他將參選黨主席，馬英九聽完後，拍著羅的肩膀說，「責任來了，不要逃避；該挺身時，不要猶豫。我對智強，深具信心。」馬也向羅智強說，「加油！國民黨是該世代交替了！」

「我參選中國國民黨主席，就是要向台灣人民展現這份責任與信念」，羅智強表示，今天他去拜訪馬英九總統。除了當面向馬報告他參選中國國民黨主席的決定，也特別帶了「馬英九三寶」，香蕉、牛奶、紅豆餅——馬總統最愛的平民美食。他笑著提醒馬一段往事，「總統，您還記得嗎？有一次您一口氣吃了五個車輪餅！」馬英九笑說有印象，「我只是想找紅豆口味的，但一直沒找到。」羅回答，「因為那袋裡根本沒有紅豆口味！」在這樣的閒話家常之中，他感受到馬的親切與溫暖。

羅智強說，隨後，他正式向馬英九報告他的政見，兩岸關係三箭，第一箭，九二共識是標配。民進黨執政九年，不接受九二共識，廢棄兩岸共同政治基礎，一再操弄「抗中保台」，造成兵凶戰危。賴清德上任後，更把台獨包裝成新兩國論，讓台灣陷入空前危機。所以，參選中國國民黨主席，主張遵守《中華民國憲法》、及《兩岸人民關係條例》的規範，以「九二共識」為基礎，反對台獨路線，推動兩岸破冰、重啟兩岸對話，讓兩岸關係回到和平正軌。

第二箭，不卑不亢守和平。台灣人民都不希望台海發生戰爭。國民黨反對台獨、反對一國兩制，捍衛中華民國主權與民主體制。我們要延續馬英九的「親美和陸」路線，不做大國角力的棋子，而是以不卑不亢的態度，守護有尊嚴的和平。和平不是無原則的和平，和平必須不卑不亢、有尊嚴。我們反對中共不放棄武力攻台及對台軍演，對於中共的外交打壓和軍事威脅，國民黨必定會嚴正的抗議和反對，此為「不卑」。但國民黨也同樣無法接受民進黨刻意拉高意識形態，不斷的用「仇中反中」輕率的把兩岸推進無底的仇恨深淵，此為「不亢」。

第三箭，三道安全防線。他主張「以兩岸和解實現台海和平、以活路外交拓展國際空間、以國防武力嚇阻外來威脅」，重建馬英九執政時期確保台灣安全的三道防線，讓九二共識成為兩岸關係的標準配備。

羅智強說，馬英九聽完後，拍著他的肩膀說，「責任來了，不要逃避；該挺身時，不要猶豫。我對智強，深具信心。」他回應馬，「總統放心！我一定承擔責任，贏得黨主席，帶領國民黨重返執政，開創兩岸和平新時代！」馬再次拍拍他的肩膀說「加油！國民黨是該世代交替了！」

羅智強說，回想過去，因為馬英九的提攜，他得以在總統府歷練國政，陪他打過兩次總統大選勝仗，累積了治理視野與實戰經驗。這些，都是他今天參選中國國民黨主席的養分。「感謝馬總統的信任與鼓勵，衷心祝願您永遠健康、喜樂、平安！」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」
曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘
老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網
快訊／陳歐珀續押禁見！
快訊／媽媽餵道歉了！
浴室常見1物超髒！醫警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染
超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業高官全脫身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業　結束30年營業時光　

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫致謝：4年間6大改革逐步達成

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業　結束30年營業時光　

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

林佳龍低調率團訪菲　涉外官員：展現台灣嵌入美日印太戰略框架企圖

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫致謝：4年間6大改革逐步達成

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

為一般性補助款槓卓榮泰　蔣萬安：擴張解釋有「肉桶政治」疑慮

南非外長稱台灣代表處全球均設商業市　外交部嚴正駁斥：悖離現實

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

天婦羅天花板「元一天婦羅」落腳台北就摘星　價格、預約方式一次看

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

政治熱門新聞

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　他嘆朱立倫很為難

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

更多熱門

相關新聞

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫喜發感謝文

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫喜發感謝文

歷經兩波罷免之後，《美麗島電子報》今（28日）公布最新民調，國內主要三個政黨好感度方面，民進黨好感度，在半年內從43.6％驟跌至33％，反觀國民黨從31.6％上升至36％，民眾黨好感度也來到34.2％，兩個在野黨都反超民進黨。國民黨主席朱立倫下午透過臉書發表「感謝文」指出，四年前就提出「年輕化」、「內造化」、「輕量化」、「國際化」、「贏選舉」、「穩兩岸」的黨務改革主張，在大家團結努力，在缺乏資源的狀況之下，戮力前行，逐步達成目標。

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　他嘆朱立倫很為難

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　他嘆朱立倫很為難

綠演逼宮柯建銘大戲　藍：賴清德也該究責自己

綠演逼宮柯建銘大戲　藍：賴清德也該究責自己

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

關鍵字：

羅智強黨主席馬英九國民黨

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面