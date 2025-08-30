幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免落幕後，民進黨內部檢討聲浪湧現，除內閣改組外，黨團幹部相繼去職，如今「七長剩一長」，僅剩黨團總召柯建銘拒辭。據了解，不只綠委表態、總統府秘書長潘孟安曾登門拜訪，總統賴清德726後至少2度親自勸退柯建銘退居二線，當時柯則情緒相當激動，當面痛罵賴，態度相當堅決。直到823第二波罷免失敗後，改由黨中央發動綠委連署黨團幹部改選，現已超過30位綠委簽署，不過柯總召是「留意已決」，但只要還有那份連署書在，柯就會繼續在議場開黨團大會，黨中央再不想轉圜辦法，雙方只會陷入長期「焦土戰」。

大罷免大失敗後，除內閣改組外，民進黨包含黨務人士、立院黨團幹部都去職，檢討矛頭也指向在大罷免運動中指標意義的柯建銘，綠營人士直言，「這是最基本責任政治，是所有政治人物的第一課」。該人士指出，回顧整起罷免運動，不能否認柯總召政治眼光仍然狠辣，否則不會一度取得二階段連署的斐然戰果，但中間決策、失言、路線等等狀況，導致潰敗結果，柯總召堅持全面對抗路線，政院提什麼都不要，「失敗了就下台」，柯總召常說的，不管有無做錯，都該負起最基本政治責任。

對於逼宮說法，柯建銘昨受訪時仍表示，此時無聲勝有聲「有關於這方面的事情，大家安靜的看就好，我不會再做任何回應」。而昨日立法院會中，黨團甲動卻罕見在議場內召開黨團大會，有立委透露，原本以為甲動進來有什麼大事要宣布，結果總召進來開會，講解了今日議程攻防與進度，微笑著說，「9月19日見」。

據了解，昨日黨團大會上，綠委本預計要拿出該份「黨團改選」連署書，上演逼宮大戲，但柯建銘也巧妙用「拖字訣」，改到議場開黨團大會，讓該份連署書拿不出手，有綠委透露，柯總召是「留意已決」，一句「9月19日見」說明了很多事情，加上最近朝野協商時態度放軟，柯的政治權術能力依舊老練，只要還有那份連署書在，他就會繼續在議場開黨團大會，再不想轉圜辦法，雙方只會陷入長期「焦土戰」。

據了解，該份黨團改選連署已超過30位綠委簽署，其餘仍不願簽署立委多念在舊情，不希望走到最後火車對撞一步。有未簽署的綠委私下坦言，他也認同柯總召該退居二線，但不該是用如此難堪的方式，畢竟過去推動法案上，總召還是幫了大家不少忙，即便現在政治判斷失準，也應該有更體面的方式離開，黨內「大人們」還是要出面想想辦法，別讓立院同僚扮黑臉。

然而，事實上，726首波罷免潰敗後，賴清德至少2度親自找柯建銘懇談，希望他履行承諾退居二線。但當下柯建銘情緒激動，當面重話痛罵賴，態度相當堅定。也才有後續新任秘書長徐國勇邀集派系討論一事，更提出該份改選連署，且幾乎各派系都有人連署，但隨著柯建銘奇招拖字訣，如何處理，就要等會期結束後進一步動作了。