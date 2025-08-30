黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免大失敗後，民進黨內部將矛頭指向黨團總召柯建銘，連身兼黨主席的總統賴清德也直指「黨團應適度改組」，甚或傳出綠委透過連署逼宮柯建銘辭總召。對此，國民黨立委葉元之昨（29日）透露，聽說柯建銘「打了幾通電話」給民進黨的立委們，結果就沒什麼人連署，總召不動如山，挑戰黨主席的威信。

葉元之昨日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯總召一定要留下來，因為「大罷免」絕對不是柯建銘一個人的問題，柯建銘過去受訪時說，大約在1月就有找賴清德，卓榮泰也作陪，已經在討論透過大罷免，扭轉國會席次。

葉元之指出，民進黨也從未否認過這件事，只是透過各種管道洗腦大家，大罷免是公民團體發起的，實際上，柯建銘是誠實的人，現在每個人都在怪柯建銘。

面對柯建銘遭到民進黨團立委連署逼宮，葉元之則質疑，「那你們呢？」過去一年多在立法院作亂，什麼事情都在喊「大罷免大成功」，以為大家都會忘記嗎？

葉元之認為，柯建銘為民進黨犧牲很多，日前協商預算到凌晨1點多，柯建銘也有去，而且講話超清楚，都不講廢話，直接針對爭議點就講幾句而已，又很客氣。

葉元之直言，這代表過去1年多，柯建銘都是演出來的，為了拖垮議事，才會從盤古開天闢地開始聊，講1個多小時的廢話，柯建銘是為了大罷免，寧可被大家罵。

此外，葉元之表示，如果大罷免大成功，是賴清德獲利，連立法權都可以掌握，權力一把抓，所以，其實柯建銘是為了賴清德，結果現在用這種方式要柯離開。

然而葉元之透露，面對被黨內醞釀連署逼宮，柯建銘太厲害，他聽說柯建銘打了幾通電話給民進黨團的立委們，結果就沒什麼人連署了，只剩十幾個人連署。

葉元之說，柯建銘在立法院幾十年，很多立委大概也受過柯建銘的幫助，甚至賴清德也做過柯建銘的幹事長，以前是柯建銘帶出來的，現在要下毒手，柯建銘不能接受，老臉往哪裡擺？結果就是黨主席下令，總召不動如山，挑戰黨主席的威信。