美參院軍委會主席訪台　賴清德贈F-16夾克藏巧思凸顯台美友誼

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參院軍委會主席訪台　賴清德贈F-16夾克藏巧思凸顯台美堅定友誼

▲▼總統賴清德接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」，致贈別具意義的F16戰機飛行夾克。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer, R-NE）今（29日）抵台訪問，是睽違9年再度有參院軍委會主席訪台，展現美國會對台灣的強勁支持。下午訪團晉見總統賴清德，除了致贈噶瑪蘭威士忌、鳳梨酥等台灣名產外，賴特別送上別具意義的空軍F16戰機飛行夾克，彰顯台美之間緊密的國防安全合作。

訪團落地抵台後，下午隨即馬不停蹄在總統府晉見總統。為表達對訪團誠摯歡迎，同時感謝美國會持續透過立法授權等諸多倡議，協助強化台灣防衛能力，深化台美國防安全合作，賴總統也特別挑選包括空軍F16戰機飛行夾克、噶瑪蘭威士忌，以及鳳梨酥等禮物致贈訪團一行。

▲▼總統賴清德接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」，致贈鳳梨酥、噶瑪蘭威士忌等台灣特色產品。（圖／總統府提供）

值得注意的是，賴清德挑選禮物別具巧思，禮品之一選擇空軍F16戰機飛行夾克，有幾項特別意義。第一，現行我國空軍將現役140架F-16A/B型戰機，已全數提升性能⾄F-16V規格，加上我國持續向美新購66架F-16V戰機，已經於今年開始陸續交機，全數總數超過200架，台灣將是全球擁有F-16V戰機最多的國家。

第二，象徵台美持續落實軍事與國防安全合作，美方長期表達對台灣強化自我防衛能力表達樂見，參院軍委會更是高度支持強化台美國防工業合作，今年起包括對美採購的F-16C/D、F-16V戰機等陸續出廠交付，更彰顯台美之間的緊密軍事與國防安全合作。

第三，維克主席曾於1976至1980年間，於美國空軍任職軍事律師，1980至2003年間，則為美國空軍預備役司令部（AFRC）後備軍⼈，於2003年以中校退役，與空軍有相當淵源。

此外，賴清德也挑選漢光41號毛巾，作為訪團隨行幕僚的禮品。今年「漢光41號演習」，相較過往，首度將演練過程延長為10天9夜進行實兵演練，是史上最長。今年也以「國家團結月」為主軸，首度將「軍」方操演的漢光演習與「民」力展現的城鎮韌性演習結合，具體展現「軍民團結」的全社會防衛韌性。挑選「漢光41毛巾」，呼應對軍委會主席議員團訪台的熱烈歡迎，同時兼具我國軍特⾊，別具意義。

另外，賴清德也挑選了台灣之光「噶瑪蘭威士忌」，以及選用台灣土鳳梨、金鑽鳳梨製成的鳳梨酥，彰顯台灣在地特色。

▲▼總統賴清德接見「美國聯邦參院軍委會主席維克訪問團」。（圖／總統府提供）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

總統府賴清德美參議院

