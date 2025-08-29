鹿草文化志工照護場域演皮影戲　溫暖長者心靈

▲▼ 鹿草文化志工將皮影戲帶進照護場域，以行動延續文化生命力 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動在地文化向下扎根並關懷高齡社區，鹿草鄉公所文化志工團隊於近日特別前往朴子醫院附設日間照顧中心，帶來黃興武老師編劇的皮影戲《重聽阿嬤》，以生動演出和手作體驗，陪伴長輩度過一個溫馨充實的上午，朴子醫院陳大中代理院長及鹿草鄉長嚴珮瑜也到場與大家互動。

文化志工團隊中恰有一位成員平時亦於朴子醫院擔任志工，對中心長輩的需求與日常相當熟悉，使此次演出更添親切與連結，讓服務從日常陪伴延伸到藝文關懷，傳遞更多正能量。

活動於上午9時至11時舉行，上半場由文化志工團隊演出皮影戲《重聽阿嬤》，以長輩聽力退化為題材，生動詮釋家庭互相體諒與代間支持的溫暖故事，長輩們看得聚精會神，時而莞爾，氣氛和樂融融。隨後下半場由皮影戲志工團隊長黃素媺擔任講師，帶領長輩親手體驗製作皮影戲偶，透過簡單組裝、操作演練，讓長輩們重溫童年記憶，增進手眼協調及人際互動，現場笑聲與掌聲此起彼落，洋溢溫馨氛圍。

嚴珮瑜表示，鹿草鄉立圖書館文化志工團長期致力於傳統技藝保存及推廣，不僅於鹿草鄉校園展演，更積極深入社區與照顧據點。這次感謝陳大中代理院長的支持，透過公部門資源共享串聯，讓我們劇團成功將文化資源延伸到醫療照護場域，實踐文化結合社區、傳承與關懷並進。未來鹿草公所將持續結合多元藝文資源及志工力量，讓文化不只是靜態展演，而是能走入人群、溫暖人心的日常陪伴，期盼更多鄉親一起加入，攜手將在地故事一代一代傳下去。