恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰尖叫

▲英國有無良殯葬業者把嬰兒遺體放在自家，且因缺乏冷藏，散發陣陣惡臭。（圖／達志影像／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

英國利茲市一名殯葬業者被爆料將嬰兒遺體留在自己家中，還將死去的嬰兒支撐在客廳搖椅上「看卡通」，讓目睹這一幕的死者母親當場崩潰尖叫。事件曝光後，該殯葬業者已被禁止進入當地醫院的太平間與產科病房。

38歲的厄普頓（Amie Upton）經營一間嬰兒喪葬公司「Florrie’s Army」，自稱過去僅被投訴2次，但BBC調查卻揭露多起家屬驚悚經歷。利茲教學醫院（Leeds Teaching Hospitals NHS Trust）今年春天起，正式禁止厄普頓進入所轄醫院太平間與產科病房。

柔伊‧沃德（Zoe Ward）指控，她兒子2021年在3週大時因腦損傷去世，隨後她看到嬰兒喪葬服務，原以為遺體會放置在專業的冷藏嬰兒床，因此委託厄普頓辦理後事。

不過，當她親自到厄普頓家去探望孩子時，卻驚見兒子遺體被安置在客廳的搖椅上，且電視正播放卡通《睡衣小英雄》，旁邊沙發還有另一具嬰兒遺體。這詭異的一幕，讓她當場崩潰，立刻打電話給媽媽尖叫哭喊「這不對勁！」

另一對父母也指控，原以為女兒遺體安置於喪葬館，但一週後才得知遺體其實被放在厄普頓家中，且因缺乏冷藏，遺體散發惡臭，讓家屬悲憤形容「這太瘋狂了，這在別人眼中，簡直就像恐怖片」。BBC調查也證實，雖然厄普頓名下有冷藏設施，但部分嬰兒遺體並未正確存放。

醫院方面表示，過去幾年接獲多起嚴重投訴，已通報警方、監管機構及驗屍官辦公室。院方澄清，厄普頓與「Florrie’s Army」從未獲得醫院支持或背書，且自2021年起已針對她進行監控，並規定所有交接遺體的程序必須由獲得授權的殯葬業者進行。

據了解，英格蘭與威爾斯目前對殯葬業並無強制規範，遺體處理方式缺乏法律監管。雖然國家殯葬業協會（NAFD）等組織制定了行為準則，但加入與否屬自願性質，導致監督出現漏洞。