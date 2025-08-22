2025嘉義青農全國羽球邀請賽　展現農業新生力量

▲▼ 嘉義青農全國羽球賽開打 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由農業部主辦、嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會承辦、嘉義縣政府及財團法人農業科技研究院協辦的「2025嘉義青農全國羽球邀請賽」今(22)日在嘉義縣立體育館盛大舉行，吸引來自全台12縣市共17單位約300位青農參與，展現台灣青農熱情活力與團隊精神。

嘉義縣長翁章梁、縣議員姜梅紅、江志明、江佩曄、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及嘉義縣青年農民聯誼會長張翠玲等人一起為邀請賽開球。

翁章梁表示，今天來參加活動的青農都是國家未來農業的重要生力軍。他指出，現代農業不同於以往，更重視人脈建立、技術分享與商品合作。透過這次羽球聯誼賽，不僅能促進彼此認識，也有助於擴大全國影響力。預祝比賽順利圓滿，讓大家都能收穫友誼與合作契機。

本次賽事分為「專業競賽組」與「趣味競賽組」兩大類別，專業組共有11支青農代表隊參賽，進行高強度羽球對決，呈現青農「能文能武」的多元面貌。趣味組則有14隊參與，設計三項創意活動，包括「單純打羽球」、「農田裡的羽球」與「撒網捕羽」，融合農漁業場景、器具與運動元素，讓參賽者在輕鬆氛圍中建立默契、累積積分，爭奪趣味王者榮耀。

嘉義縣在7月遭遇颱風與豪雨侵襲，許多青農仍在努力重建家園，但他們依然堅持舉辦這場賽事，熱情迎接來自全台的青農夥伴。希望透過比賽的熱情與彼此交流，重燃信心、重新站起來。