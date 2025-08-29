　
地方 地方焦點

嘉義縣校園食安稽查通過　餐盒與午餐全合格

▲▼ 嘉義縣嚴守校園食安啟動餐盒與校園團膳稽查　全數合格! 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣嚴守校園食安啟動餐盒與校園團膳稽查　全數合格! 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局啟動「餐盒食品工廠及製造業稽查專案」及「校園午餐團膳業者稽查專案」，針對便當食品製造業者(工廠)與學校午餐供應廚房之衛生安全管理進行查核輔導，稽查與抽驗結果全數合格。

▲▼ 嘉義縣嚴守校園食安啟動餐盒與校園團膳稽查　全數合格! 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣查核餐盒食品工廠及製造業，除了食品良好衛生規範（GHP）準則外，也加強產品抽驗。檢驗便當成品、半成品及原料肉品等6件，結果均符合規定；其中1家業者初查部分食品良好衛生規範（GHP）準則不符，經改善後複查合格。

針對校園部分，衛生局聯合教育處對校園午餐進行查核85家次，並抽驗午餐菜餚63件，檢測金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌及單核球增多性李斯特菌，結果全數合格。稽查對象涵蓋國中小自設廚房及團膳業者，檢視作業環境、人員衛生、製備流程、食材驗收及豬肉原產地標示，確保學童每日餐食安全無虞。

▲▼ 嘉義縣嚴守校園食安啟動餐盒與校園團膳稽查　全數合格! 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局表示，餐盒食品工廠及團膳業者多供應學校、機關與企業，關係到大量人群的日常飲食，其安全與衛生不容忽視。本次稽查除落實抽驗與查核外，也透過輔導方式協助業者了解法規並提升自主管理能力，讓業者在遵守「食品安全衛生管理法」基礎上，持續精進製程與衛生作業，共同強化食品安全。

衛生局長趙紋華強調，餐盒與校園團膳直接影響民眾與學童每日飲食健康，食品安全絕不可有絲毫鬆懈。她呼籲業者務必嚴格遵守食品良好衛生規範（GHP）準則，強化製程控管、人員衛生與食材溯源，將食安視為基本企業責任。

▲▼ 嘉義縣嚴守校園食安啟動餐盒與校園團膳稽查　全數合格! 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局將持續不定期執行稽查與抽驗，對違規行為零容忍，並透過輔導協助改善，確保每份餐盒與午餐都經得起檢驗，守護全縣民眾與學童的健康。

又有連鎖餐飲業者挨罰！食品藥物管理署今（28）日公布114年度「肉類加工食品製造業」稽查專案結果，其中健康餐盒業者「野人舒食」因為食品安全管制系統 (HACCP) 準則等製程管控缺失複查不合格，加上缺失多達18項，加重裁處新台幣64萬，為這波稽查裁罰金額最高；另外，衛生人員在桃園「3Q脆皮雞排」抽驗查獲貯存麵粉逾有效日期，裁處6萬。

校園食安嘉義縣餐盒稽查午餐團膳食品安全

