Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」

▲席漢的Cybertruck撞擊後陷入火海。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一名47歲男子駕駛特斯拉Cybertruck發生車禍，受困車內活活燒死。根據調查結果，當時火勢溫度高達2760℃，就連人體骨骼都被燒到斷裂崩解。死者家屬如今對特斯拉提出過失致死訴訟。

死者席漢（Michael Sheehan）去年4月以10萬美元（約新台幣305萬元）購入這款電動皮卡，同年8月就在德州休士頓近郊發生事故。當時Cybertruck衝出道路，撞上涵洞後起火燃燒，卻因為車輛斷電後，電動車門無法開啟，導致他受困車上無法逃生，最終不幸喪命。

根據訴訟文件，家屬指控Cybertruck的車輛設計存在嚴重缺陷，不僅斷電之後無法從外部開啟，在緊急狀況下，車內手動開關也很難找到位置。此外，特斯拉也未提供充分警告或緊急逃生指導，「這是一起僅涉及一輛車的事故。若不是火勢、設計缺陷，以及防撞性能不足，這個撞擊力道是可倖存的。」

訴訟文件還指出，由於Cybertruck電池的災難性故障，死者才會受困車內，而火勢溫度如此之高，以至於他的骨骼系統被燒到斷裂崩解。律師韋斯特（S. Scott West）說，席漢「被燒死後，身高比原本矮了8英寸（約20.3公分）」，他指控特斯拉將美觀設計置於基本安全之上。

《紐約郵報》報導，Cybertruck於2023年11月推出以來，已因各種問題召回8次，而席漢的案件則是首起死亡事故受害者。