　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」

▲▼Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」。（圖／翻攝X）

▲席漢的Cybertruck撞擊後陷入火海。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一名47歲男子駕駛特斯拉Cybertruck發生車禍，受困車內活活燒死。根據調查結果，當時火勢溫度高達2760℃，就連人體骨骼都被燒到斷裂崩解。死者家屬如今對特斯拉提出過失致死訴訟。

死者席漢（Michael Sheehan）去年4月以10萬美元（約新台幣305萬元）購入這款電動皮卡，同年8月就在德州休士頓近郊發生事故。當時Cybertruck衝出道路，撞上涵洞後起火燃燒，卻因為車輛斷電後，電動車門無法開啟，導致他受困車上無法逃生，最終不幸喪命。

根據訴訟文件，家屬指控Cybertruck的車輛設計存在嚴重缺陷，不僅斷電之後無法從外部開啟，在緊急狀況下，車內手動開關也很難找到位置。此外，特斯拉也未提供充分警告或緊急逃生指導，「這是一起僅涉及一輛車的事故。若不是火勢、設計缺陷，以及防撞性能不足，這個撞擊力道是可倖存的。」

▲▼Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」。（圖／翻攝X）

訴訟文件還指出，由於Cybertruck電池的災難性故障，死者才會受困車內，而火勢溫度如此之高，以至於他的骨骼系統被燒到斷裂崩解。律師韋斯特（S. Scott West）說，席漢「被燒死後，身高比原本矮了8英寸（約20.3公分）」，他指控特斯拉將美觀設計置於基本安全之上。

《紐約郵報》報導，Cybertruck於2023年11月推出以來，已因各種問題召回8次，而席漢的案件則是首起死亡事故受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要用信用卡！店員為何又問「Apple Pay嗎」　網曝真相
Cybertruck斷電逃不了！車主2760°C活活燒死「連
寧靜車廂9/22上路　高鐵澄清：針對3C使用、不包含嬰幼童
少女露營遭性侵！老闆兒是現役軍人　十軍團：重懲列汰
房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍交易重挫逾6成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國告知國民「離開伊朗」！　重啟制裁程序憂遭報復

神奈川空地驚見「袋裝人骨」！　至少4顆人頭

可攻擊敵方基地！日本部署「國產長程遠攻導彈」　防範台灣有事

Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」

路透：中共2024軍演支出「飆近6500億」　一年暴增近4成

東京自駕公車測試失敗！突「衝撞路樹」釀傷　網怒：是中國製的吧

靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆勢成長3.7%」　獲利6290億新台幣

普丁沒答應領土交換？　路透爆料川普特使「1重大違例」

印度洪災發威！餐廳「整棟只剩正面」幾乎全毀　慘烈景象曝光

真子公主曬孩曝光！老公推嬰兒車「肥一大圈」　拒出席胞弟成年禮

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

德國告知國民「離開伊朗」！　重啟制裁程序憂遭報復

神奈川空地驚見「袋裝人骨」！　至少4顆人頭

可攻擊敵方基地！日本部署「國產長程遠攻導彈」　防範台灣有事

Cybertruck斷電逃不了！　車主2760°C活活燒死「連骨頭都崩解」

路透：中共2024軍演支出「飆近6500億」　一年暴增近4成

東京自駕公車測試失敗！突「衝撞路樹」釀傷　網怒：是中國製的吧

靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆勢成長3.7%」　獲利6290億新台幣

普丁沒答應領土交換？　路透爆料川普特使「1重大違例」

印度洪災發威！餐廳「整棟只剩正面」幾乎全毀　慘烈景象曝光

真子公主曬孩曝光！老公推嬰兒車「肥一大圈」　拒出席胞弟成年禮

正德海運逾八成船隻簽長約　平均毛利率38.49%同業之冠

美參議院軍委會主席抵台訪問　陸外交部：中方對此強烈不滿

德國告知國民「離開伊朗」！　重啟制裁程序憂遭報復

正午36度！簡子恩笑稱不適應桃園　想學習陳冠宇控球、抗壓性

神奈川空地驚見「袋裝人骨」！　至少4顆人頭

公司提供「1福利」同事超期待！他卻有點怕：是我太敏感？

台中豪宅是水房「貓池狂收國外簡訊」　南投警攻堅抄9.1億虛幣

台新新光金首場法說！銀行明年6月合併要延後　公司曝原因

「打小人」搬進餐廳！敲藍白拖趕壞運、吃港點收好運　詭粵必吃大公開

金莎「私下對話截圖」曝光！熱戀小19歲男星：你就是被宇宙選中的人

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持　喊話入圍者「感言先準備好」

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

不只珍奶　外媒介紹「台灣秘密飲品」

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

英特爾收到1844億：美政府入股10%

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

即／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」！

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

更多熱門

相關新聞

「特斯拉新車休旅」預告本周發表

「特斯拉新車休旅」預告本周發表

海外特斯拉於X社群表示，將於時間8月29日帶來新車，從日前測試車、官方新車動向來看，主角應就是身懷510匹馬力的Model Y Performance！

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣

台灣特斯拉新Model S、X實車曝

台灣特斯拉新Model S、X實車曝

離譜畫面曝！特斯拉駕駛國道內線「邊睡邊超車」

離譜畫面曝！特斯拉駕駛國道內線「邊睡邊超車」

大陸特斯拉Model 3方向燈撥桿回歸

大陸特斯拉Model 3方向燈撥桿回歸

關鍵字：

Cybertruck特斯拉

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面