離譜！特斯拉駕駛國道內線「邊睡邊超車」　警方回應了

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

有民眾日前發布一則影片，畫面中他正行駛在國道上，一輛白色特斯拉從內線慢慢超車，而特斯拉駕駛疑似開啟輔助自動駕駛，竟在駕駛座仰頭呼呼大睡，讓民眾看了驚呼「哥你在睡覺啊？真的假的！？」、「挖靠，他真的在睡覺啊」，也引發其他網友在影片下留言議論。對此，國道公路警察表示，該影片特斯拉駕車時間、地點不明，目前也無人檢舉，不過如果用路人在車內睡覺，將依違反道路交通管理處罰條例，最高處3萬6000元以下罰鍰。

▲特斯拉駕駛疑在上國道時睡著。（圖／翻攝自WOWtchout)

該危險駕駛影片一發上網，引起網友議論「這真的是害人」、「在睡夢中安詳的離世」、「你沒切進去內線測試一下特斯拉的智駕」、「要是撞上正在移動式施工的緩撞車，出事了不必怪工人沒擺三角錐…」，不過也有網友質疑「平常開Tesla方向盤沒握緊，眼睛沒看前方，系統就會一直警告，還會取消自動駕駛，為什麼影片中這台還可以睡覺沒被取消？是故意演的吧」、「他怎麼睡的啊？車內鏡頭不是都會偵測嗎」。

對此，國道公路警察局第三公路警察大隊回應，該影片的時間、地點不明，他們也未接獲相關案件民眾的檢舉或報案。

警方也呼籲，用路人駕車時應隨時注意前方動態，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，駕駛行駛途中於車內睡覺，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款危險駕車，處汽車駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰，另如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。