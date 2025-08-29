「馨心學堂」創辦近周年回娘家　黃偉哲：數位平權在社區開花結果

▲「馨心學堂」創辦近一周年回到台南七股樹林社區，長輩們開心學習數位新技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局與中華電信合作創辦的「馨心學堂」，推動身心障礙者就業與長者數位學習雙贏模式，至今即將滿一周年，該計畫培力身心障礙者擔任數位講師，並結合中華電信企業志工走入偏鄉與高齡社區，透過陪伴方式教導長者使用智慧型手機，落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念。

黃偉哲表示，「馨心學堂」自2024年成立以來，最初服務台南七股樹林、後壁頂長、白河草店及東山聖賢四個社區，如今服務範圍已拓展至雲林、嘉義、高雄等地，並逐步推廣至全台。29日「馨心學堂」特別回到創辦地七股樹林社區，除關心長輩風災後的復原情形，也帶入AI應用課程，協助長輩將生活照片轉化為畫作。看到長輩們快樂分享作品，他也欣慰「數位平權」已在社區扎根發芽。

中華電信表示，「馨心學堂」立足台南，並持續拓展至高屏基中彰投六個縣市。未來將秉持建構包容多元、關懷弱勢的理念，讓每位長者及身心障礙者都能共享科技便利，不因年齡或條件被數位世界排除，實踐全齡友善社會願景。

台南市勞工局長王鑫基指出，很高興看到「馨心學堂」在台南深耕後，能擴充至全台更多社區，不僅協助更多長者學習數位技能，也創造了更多身心障礙朋友的就業機會。他同時提醒長者，在使用智慧型手機時要注意用眼安全，並提高防詐意識，「遇到投資邀約或股票訊息一定要查證，才能安心享受科技帶來的便利。」