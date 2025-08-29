台南締盟菲律賓阿克蘭省　黃偉哲：攜手長灘島拓展觀光與經貿合作

▲台南市與菲律賓阿克蘭省締盟，黃偉哲市長與米拉弗洛斯省長簽署協議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市持續深化城市外交！台南市與菲律賓阿克蘭省（Province of Aklan）於8月正式締盟為姊妹市，由台南市長黃偉哲與阿克蘭省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores）代表簽署，為雙邊關係揭開新篇章。

黃偉哲市長表示，台南與阿克蘭同為農業與觀光重鎮，透過締盟可進一步推動文化交流與旅遊互訪，並鼓勵企業探索投資合作機會，讓雙邊關係更趨緊密。他指出，台南擁有古都風貌與豐富人文底蘊，而阿克蘭則以長灘島美景聞名國際，雙方在觀光品牌與產業發展上皆具互補性。

米拉弗洛斯省長則盛讚台南市容整潔、民眾自律，認為市府團隊展現高度治理能力。他透露，阿克蘭將積極規劃參與「大台南國際旅展」，讓市民能更深入體驗長灘島與當地文化魅力。省長強調，阿克蘭境內擁有兩座國際機場，未來在經貿、觀光的合作前景廣闊，也期待藉由這次締盟，開啟更長遠的交流。

阿克蘭省位於菲律賓中部，人口超過60萬人，是該國重要的農業與觀光大省。境內度假勝地長灘島（Boracay）以潔白沙灘與碧海藍天享譽全球；而每年一月在首府卡里波（Kalibo）舉辦的「阿替阿替漢節」（Ati-Atihan Festival），融合宗教傳統與盛大遊行，被譽為菲律賓最具代表性的慶典，吸引世界各地旅客共襄盛舉。

▲阿克蘭省以長灘島與阿替阿替漢節聞名，締盟後將積極參與台南國際旅展。