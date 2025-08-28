　
生活

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

▲▼ 登革熱防治,南市府,徐健麟,防疫措施,病媒蚊,黃偉哲,台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲主持登革熱防治跨局處會議，徐健麟副秘書長表示，開學在即，市長黃偉哲非常重視登革熱防疫工作，各局處務必全力防堵病媒蚊孳生。

圖、文／臺南市政府提供

因應國內本土登革熱疫情急遽升溫，南市府於今(28)日由徐健麟副秘書長主持召開登革熱防治跨局處會議，徐健麟表示，市長黃偉哲對於登革熱防疫非常重視，適逢國中小開學在即，責成市府各局處及區公所務必嚴格落實各項防疫措施，加強校園、市場、建築工地、空屋、空地及地下室等高風險場域環境巡檢，杜絕病媒蚊孳生，全力防堵登革熱疫情入侵。

徐在會議中指示，針對屢次稽查皆查獲陽性孳生源之建築工地，將持續貫徹公權力執行，加重停工處分絕不寬貸，限期改善複查無發現陽性孳生源才准予復工。

為強化南市登革熱防疫整備，今日跨局處會議除全面盤點市府各局處所轄場域動員情況外，亦邀請疾病管制署南區管制中心及國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心共同研商防疫策略。

席間疾管署南區管制中心劉慧蓉主任肯定市府團隊對於登革熱防疫的努力，也提醒目前鄰近縣市出現的本土登革熱流行區域為老舊社區，環境中孳生源多，特別是空地、空屋、資收戶等風險相當高，建議南市針對老舊社區全面加強巡檢，落實孳生源清除；國衛院黃旌集博士則表示，9至11月為國內登革熱流行高峰期，請南市近期務必落實及加強投入孳清工作，另鄰近縣市本土登革熱指標個案經定序分析發現病毒序列與越南株相近，推測可能是國人觀光旅遊、移工、新住民或外籍生等將病毒帶入社區，提醒南市應強化境外移入疫情防堵相關措施。

徐健麟強調，鄰近縣市本土登革熱疫情延燒，同為一日生活圈的臺南市備感威脅，加上開學在即，許多外籍學生紛紛返台，很容易將境外登革熱或同為病媒蚊傳播之屈公病疫情帶入社區，特別籲請第一線醫師落實TOCC問診，加強留意患者是否具備東南亞或高雄旅遊史，如出現登革熱疑似症狀，應適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，縮短隱藏期，降低社區蔓延風險；亦呼籲民眾務必提高警覺加強自身防蚊措施，於戶外活動時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹經政府機管核可含DEET(敵避)、Picaridin(派卡瑞丁)或IR-3535(伊默克)等有效成分之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬增加感染登革熱風險，如有發燒、頭痛、關節痛、後眼窩痛或皮膚出疹等疑似登革熱症狀，應及早就醫並主動告知醫師近期旅遊史。

防治登革熱須仰賴全體市民朋友共同努力，將「巡、倒、清、刷」的防治措施內化為生活作息，雨後應立即清除居家環境中的積水容器，避免孳生病媒蚊，守護自己與家人的健康安全。登革熱最新疫情資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁「https://gov.tw/zv9」或06-3366366防疫專線。

▲▼ 登革熱防治,南市府,徐健麟,防疫措施,病媒蚊,黃偉哲,台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲▼ 會中頒獎給防疫有功人員。

▲▼ 登革熱防治,南市府,徐健麟,防疫措施,病媒蚊,黃偉哲,台南 。（圖／臺南市政府提供）

登革熱防治南市府徐健麟防疫措施病媒蚊黃偉哲台南

