校園違法處罰案例入課程　黃偉哲：以同理取代懲罰

▲台南市教育局推動正向管教研習，教師透過案例解析與SEL學習，提升專業輔導能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化教師正向管教專業，台南市教育局於114學年度推出「校園疑似違法處罰事件案例系列研習」，將真實校園案例與法規解析結合，並融入「社會情緒學習」（SEL）議題，協助教師提升輔導能量，打造安全、友善並兼顧人權的校園環境。

市長黃偉哲表示，教育部自2024年起修正多項法規，明確禁止體罰、霸凌、不當管教等違法處罰，凸顯對學生人權的重視。教師若能透過SEL的專業培訓，培養自我覺察與情緒管理能力，不僅能避免衝突，更能在尊重與同理中引導學生成長，與國際兒童人權保障潮流接軌。

教育局長鄭新輝指出，常見的爭議處罰包含言語羞辱、過度限制下課自由或罰抄寫等。正向管教除了遵循法令，更要符合「最小侵害原則」及「不當聯結禁止原則」。SEL核心能力與正向輔導理念緊密相扣，透過研習能讓教師以更專業的方式面對校園事件，降低衝突。

教育局表示，本學期將辦理兩場案例研習，分別於9月與10月舉行，邀請教師與行政人員參加，透過案例討論與專業引導，協助落實正向管教。教育局也補充，自2023年起已製作23部「校園正向行為支持」短片，2025年預計再完成6部，提供具體策略，如簡明班規、避免不當懲處聯結等，同時鼓勵教師運用SEL方法經營班級，培養師生自律、同理與責任決策力，營造更安全的校園。