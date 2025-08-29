Google導航害命！　印度一家9口「誤闖封閉危橋」被沖走4死

▲ 一家9口開上已封閉的橋樑，釀成4人死亡。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦發生一起悲劇，一個9口家族從宗教聖地返家途中，因誤信Google地圖導航，開上一座已封閉數月的危橋，整輛車隨即被巴納斯河（Banas）強勁水流捲走，最終釀成4人死亡。

綜合《印度教徒報》等當地媒體，這起意外發生於26日深夜，這家人結束比爾瓦拉（Bhilwara）朝聖行程後，駕駛誤信導航系統指示，硬闖索米-烏普瑞達橋（Somi-Upreda Bridge），殊不知這座橋早因結構安全問題關閉通行。

由於巴納斯河暴漲，所有跨河道路都已封閉，但奇陶加爾警官崔帕提（Manish Tripathi）說明，這家人仍設法穿越管制點，最終抵達已廢棄的橋樑，一開上橋面就被湍急水流沖走。

車上乘客迅速打破車窗，爬上車頂求生，其中一人撥打電話求救。警方獲報後派救生艇前往現場，救援人員在黑夜中循著受困者手電筒光線找到位置，但抵達時已有4人被沖走，另外5人皆已獲救。

罹難者身分已確認為21歲的香妲（Chanda）和她的6歲女兒魯特薇（Rutvi）、25歲的曼塔（Mamta）和她4歲的女兒庫西（Khushi），其中一名兒童的遺體尚未尋獲。