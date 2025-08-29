華航攜手「育空北方航空」擴大加拿大航網　一本票轉機更方便

▲育空北方航空（Air North, Yukon’s Airline）與中華航空即日起推出聯程航班。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

育空北方航空（Air North, Yukon’s Airline）與中華航空即日起推出聯程航班，未來搭乘華航的旅客可透過一本票銜接育空北方航空在加拿大全境12個航點，涵蓋卑詩省、亞伯達省與安大略省3大省份，以及育空和西北2大特區，轉機更便利。

育空北方航空與華航為深化亞洲與加拿大市場的航空網絡，即日起推出「一本票」聯程服務，旅客可直接透過華航預訂含育空北方航空加拿大內陸航段的機票，抵達溫哥華後無需再次辦理登機及行李托運，即可轉乘育空北方航空航班，銜接白馬市、道森市及黃刀鎮等北方航點，也可延伸至卡加利、愛德蒙頓、多倫多或渥太華等加拿大主要樞紐機場。

育空北方航空旅遊產品業務銷售總監Denis Parry表示，與華航合作迎接更多旅客，對育空而言是一項拓展國際旅遊市場的重要里程碑。此次合作將讓旅客能更便利的前往育空，探索當地的自然之美、感受原住民文化，並體驗一年四季不同美景。

育空特區觀光暨文化廳長John Streicker指出，去年來自台灣的旅客占當地整體旅客3%，也有很多是從泰國、廣州到台灣轉機前往育空。此次育空北方航空與中華航空簽署協議，建立更緊密的航點連結，有助於旅客盡情享受當地各種旅遊體驗，相信會對觀光產業帶來一大助益，更是強化經濟重要的一步。

中華航空表示，目前台北出發的溫哥華航線由波音777機型執飛，每日提供「晚去晚回」的直飛航班，讓旅客能銜接育空北方航空自溫哥華往返白馬市的班機，無論是當日轉機直達，或選擇停留溫哥華中轉，都同樣便利。

華航也說，目前台北至溫哥華平均載客率都有80至85％，由於受到航權限制，還無法擴展加拿大其他航點，若未來有開放，也很樂意加班。

另外，長榮航空也與西南航空（Southwest Airlines）合作，旅客可透過長榮航空航班，經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等四大城市，銜接西南航空前往美國30座城市。

長榮航空指出，即日起旅客可由長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空四大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務，轉機更為方便。